Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. 44 yıl önce yanlışlıkla otelden çaldığı havluyu iade etti! "Omuzlarımdan bir yük kalktı"

    44 yıl önce yanlışlıkla otelden çaldığı havluyu iade etti! "Omuzlarımdan bir yük kalktı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.05.2024 14:50
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Nahim Alcure isimli bir adam 44 yıl önce bir aile gezisi sırasında aldığı otel havlusunu iade etmek için büyük çaba harcadı. 180 kilometre yol kat eden Alcure yıllar önce alınan havluyu otele teslim etti.

    MYNET|DIŞ HABERLER 1980 yılında Brezilya'daki Plaza Hotel Colatina'da bir aile gezisi sırasında kalan Nahim Alcure, yakın zamanda eşyalarının arasına sıkıştırılmış havluyu keşfetti.

    1

    Alcure her zaman havluyu iade etmeyi düşünmesine rağmen bir türlü bu durumu başaramamıştı.

    2

    Sonunda 180 kilometre yol giderek havluyu teslim eden Alcure, "Otelde bir hafta kaldım ve valizimi boşaltmaya gittiğimde yanlışlıkla havlu aldığımı fark ettim. Yıllar boyunca birkaç kez taşındım ve sonunda onu unuttum ve nerede olduğunu bilmiyordum. Ancak tekrar ortaya çıktığında onu geri vermekte ısrar ettim" dedi.

    3

    Havlunun yolculuğunu merak eden otel personeli yaşlı adamla fotoğraf çekilerek bu durumu sosyal medyadan paylaştı. Yıllar sonra kendisine ait olmayan havluyu teslim etmenin kendisini rahatlattığını dile getiren Alcure ise, "Omuzlarımdan bir yük kalktı. Dürüstlük bir erdemdir, görev değil" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Aldatıldığını öğrendi! Aldığı intikamı olay oldu... "Not tutun hanımlar"

    Aldatıldığını öğrendi! Aldığı intikamı olay oldu... "Not tutun hanımlar"

     İlk kehaneti doğru çıktı! Diğerleri tedirgin ediyor

    İlk kehaneti doğru çıktı! Diğerleri tedirgin ediyor

     Dedikleri bir bir çıkmıştı! "Zamansız bir şekilde sona erecek"

    Dedikleri bir bir çıkmıştı! "Zamansız bir şekilde sona erecek"

     Ağlayarak paylaştı! "Bu gördüğüm en korkunç şey"

    Ağlayarak paylaştı! "Bu gördüğüm en korkunç şey"

    Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

    Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Ne sandalye kaldı ne de masa! Personel ve müşteriler birbirlerine girdiNe sandalye kaldı ne de masa! Personel ve müşteriler birbirlerine girdi
    Dehşet anları güvenlik kamerasında! İçinde çocuk olan arabayı çalmaya çalıştılarDehşet anları güvenlik kamerasında! İçinde çocuk olan arabayı çalmaya çalıştılar
    Flört uzmanı kafa karıştırdı! "Erkeklerden neredeyse vazgeçiyordum" Flört uzmanı kafa karıştırdı! "Erkeklerden neredeyse vazgeçiyordum"
    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya otel havlu
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kanser tedavisi görüyordu! Acı haber geldi

    Kanser tedavisi görüyordu! Acı haber geldi

    Memur ve emekli zammında tablo tablo hesap

    Memur ve emekli zammında tablo tablo hesap

    Ne sandalye kaldı ne de masa! Personel ve müşteriler birbirlerine girdi

    Ne sandalye kaldı ne de masa! Personel ve müşteriler birbirlerine girdi

    74 yaşında ama görenler 15 zannediyor! Sırrını böyle anlattı

    74 yaşında ama görenler 15 zannediyor! Sırrını böyle anlattı

    Flört uzmanı kafa karıştırdı! "Erkeklerden neredeyse vazgeçiyordum"

    Flört uzmanı kafa karıştırdı! "Erkeklerden neredeyse vazgeçiyordum"

    Dehşet anları güvenlik kamerasında! İçinde çocuk olan arabayı çalmaya çalıştılar

    Dehşet anları güvenlik kamerasında! İçinde çocuk olan arabayı çalmaya çalıştılar

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.