44 yıl önce yanlışlıkla otelden çaldığı havluyu iade etti! "Omuzlarımdan bir yük kalktı"

MYNET|DIŞ HABERLER 1980 yılında Brezilya'daki Plaza Hotel Colatina'da bir aile gezisi sırasında kalan Nahim Alcure, yakın zamanda eşyalarının arasına sıkıştırılmış havluyu keşfetti.

Alcure her zaman havluyu iade etmeyi düşünmesine rağmen bir türlü bu durumu başaramamıştı.

Sonunda 180 kilometre yol giderek havluyu teslim eden Alcure, "Otelde bir hafta kaldım ve valizimi boşaltmaya gittiğimde yanlışlıkla havlu aldığımı fark ettim. Yıllar boyunca birkaç kez taşındım ve sonunda onu unuttum ve nerede olduğunu bilmiyordum. Ancak tekrar ortaya çıktığında onu geri vermekte ısrar ettim" dedi.

Havlunun yolculuğunu merak eden otel personeli yaşlı adamla fotoğraf çekilerek bu durumu sosyal medyadan paylaştı. Yıllar sonra kendisine ait olmayan havluyu teslim etmenin kendisini rahatlattığını dile getiren Alcure ise, "Omuzlarımdan bir yük kalktı. Dürüstlük bir erdemdir, görev değil" diye konuştu.