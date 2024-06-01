Dünyanın konuştuğu davaya kehanetiyle dahil oldu! "Yaşayan Nostradamus" Athos Salome, 'öngörülemezlik katmanı' dedi... "Sağlığına dikkat et" uyarısında bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin yıldız Stormy Daniels'a karşı açılan sus parası davasında 34 ağır suçtan da suçlu bulundu. Savcılar, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde, 2006'daki sözde buluşması konusunda sessiz kalması için Daniels'e 97 bin sterlin (3 milyon 982 bin TL) ödediğini söylemişti. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Trump davasında henüz net bir karar açıklanmazken 'Yaşayan Nostradamus' lakabını kazanan Brezilyalı kahin Athos Salome kehanetiyle sürece dahil oldu.

Trump'a yönelik sağlık uyarısında bulunan dünyaca ünlü kahin, "Yeniden seçilse bile görev süresi kısa olabilir. 2025 yılı hayatında bir dönem olarak bekleniyor. Geleceğindeki belirsizlik öngörülemezlik katmanı katıyor. Başarılı mücadelelerin sonucuna bağlı olarak hapisten kurtulup siyasete karışmaya devam etmesi makul görünüyor. Trump'ın görünürlüğü ve güvenlik kaygıları göz önüne alındığında, onun güvenli bir federal gözaltı merkezine veya eyalet hapishanesine yerleştirilme ihtimali var. Olaylar ilerledikçe Trump'ın kaderi Amerikan siyasi dünyasının efsanelerinden biri olmaya hazırlanıyor. 2025 yılı dönüm nokatsı olacak. Gelecekteki olası sorunları önlemek için akciğer sağlığını izlemesi gerekiyor. Sağlığına dikkat etsin" dedi.







