"Mahallenin bekar kalan tek kızı benim" dedi! Megafonla kayınvalide adaylarına seslendi... 'Gelini uzaklarda aramayın'

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde eline megafon alan bir kadın bekarlığın canına tak ettiğini söyleyerek kayınvalide adaylarına seslendi. Olumlu özelliklerini sıralayan kadın, "Değerli mahalle sakinleri. Mahallenin bekar kalan tek kızı benim. Çok güzel halı silkeler, ev temizler, jilet gibi ütü yaparım. Kayınvalidem olacak kişiye hizmette kusur etmem, her akşam çayını demlerim. Bekar oğluna kız arayan büyüklerimiz mahalle sakinlerimiz. Kızı uzaklarda aramayın. Mahallenizin dibindeyim. Oğluna güzel bir gelin almak isteyenlerin bana ulaşması önemle rica olunur. Duydunuz mu?" dedi.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kız tüm tuşlara basmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İsyan dolu bir versiyon" yorumunu yaptı.