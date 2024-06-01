"Kurban Bayramı'nda ne keseceksiniz?" diye sorulan amcanın cevabı gündem yarattı... "Kendimi kesmeyi düşünüyorum"

Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajında "Kurban Bayramı'nda ne keseceksiniz?" diye sorulan bir amcanın cevabı kullanıcıların ilgisini çekti. Kurbanlık fiyatlarından dert yanan bir kişi kendisine mikrofon uzatılınca, "Kendimi kesmeyi düşünüyorum. Valla gerçek diyorum bak kesecek bir şey yok ki keseyim. Yapacak bir şey yok valla. Biz kendimize bakarız. Parklarda oturmak da yeter bize" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları yaşlı adamı haklı bulurken kurbanlık fiyatlarının artışını eleştirdi.







