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    4. "Kurban Bayramı'nda ne keseceksiniz?" diye sorulan amcanın cevabı gündem yarattı... "Kendimi kesmeyi düşünüyorum"

    "Kurban Bayramı'nda ne keseceksiniz?" diye sorulan amcanın cevabı gündem yarattı... "Kendimi kesmeyi düşünüyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.06.2024 08:52
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    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gerçekleştirilen sokak röportajı sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir sokak röportajında "Bu sene Kurban Bayramı'nda ne keseceksiniz?" sorusu soruldu. Kendisine mikrofon uzatılan amcanın cevabı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajında "Kurban Bayramı'nda ne keseceksiniz?" diye sorulan bir amcanın cevabı kullanıcıların ilgisini çekti. Kurbanlık fiyatlarından dert yanan bir kişi kendisine mikrofon uzatılınca, "Kendimi kesmeyi düşünüyorum. Valla gerçek diyorum bak kesecek bir şey yok ki keseyim. Yapacak bir şey yok valla. Biz kendimize bakarız. Parklarda oturmak da yeter bize" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları yaşlı adamı haklı bulurken kurbanlık fiyatlarının artışını eleştirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kurban Bayramı sosyal medya
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