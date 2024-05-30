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    4. Burası bir ring değil ortaokul! Kız öğrencilerin okul bahçesindeki kavgası olay oldu... Saça saça baş başa girdiler... İzlemek için izdiham oluştu

    Burası bir ring değil ortaokul! Kız öğrencilerin okul bahçesindeki kavgası olay oldu... Saça saça baş başa girdiler... İzlemek için izdiham oluştu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.05.2024 08:36
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir ortaokulda iki genç kıza yönelik şiddetli saldırı, sırf kavgayı izlemek için birbirlerini çiğneyen öğrencilerin izdihamına yol açtı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yerde yatan iki kız öğrencinin diğer üç öğrenci tarafından acımasızca tekmelendiği ve yumruklandığı görüldü.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir ortaokulda kız öğrenciler arasında yaşanan kavga saniye saniye kameralara kaydedildi. KTVU'nun haberine göre, görüntülerde yerde bulunan iki kız öğrenci ve onlara saldıran diğer üç öğrenci yer aldı.

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    Okul yetkilileri öğrencilere kavganın ne zaman gerçekleşeceğinin önceden söylendiğini dile getirdi. Bu nedenle kız öğrencilerin kavgasını yüzlerce öğrenci takip etti ve büyük bir kalabalık oluştu.

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    Veliler yaşanan olayın ilk olmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Okula gelen polis olayla ilişkili olarak 8 öğrencinin tutuklandığını söyledi.

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