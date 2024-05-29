Dehşet anları güvenlik kamerasında yansıdı! Hırsızlar içinde çocuk olduğunu fark etmeden arabayı çalmaya çalıştılar... Engellemeye çalışan aileyi yaylım ateşine tuttular

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi bölgesinde Heather Allen ve ailesi evlerinin garaj kapısının önünde güpegündüz hırsızlar tarafından pusuya düşürüldü.

Allen ve oğulları arabanın dışındayken, en büyük oğlu, kızı ve iki torunu aracın içinde kaldı. Bu sırada hırsızlara arabanın yanına yaklaşarak aileyi 'Anahtarları ver' diyerek tehdit etmeye başladı.

PANİK ANLARINI ANLATTI

Hırsızlara müdahale etmek için aracın önüne atlayan anne saldırganların silahını ateşlemeye başladığını söyledi. Sadece 3 aydır bölgede yaşadıklarını ifade eden ve taşınmaya karar verdiklerini söyleyen Allen, "Uyuyamıyorum. En büyük oğlumun endişesi had safhada. Korkudan dışarı bile çıkmak istemiyorlar" dedi.

Jackson Polis Departmanı (JPD), arabanın çalındığı yerden sadece iki blok ötede aracı bulmayı başardı. Polis şefi yaptığı açıklamada saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve hâlâ tutuklanamadıklarını söyledi.