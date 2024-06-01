Çocuğunun ev ödevine yardım ederken bir anda sinir krizi geçiren baba meyve fırlattı! Nar çocuğun dalağını yırtınca soluğu hastanede aldılar

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Zhejiang eyaletinin Wenzhou bölgesinde bir baba oğluyla ders çalıştığı sıradışı sinirlenince korkunç bir kazaya imza attı. Wenzhou Urban Daily'nin haberine göre, karısı fazla mesai yaparken oğlunun ev ödevlerine yardım etme sorumluluğunu geçici olarak üstlenen bir baba matematik problemiyle zor anları yaşadı. Defalarca anlatmasına rağmen oğlunun sorunun çözümünü anlamaması üzerine sinirlenen baba masadan bir nar alıp Liangliang'a fırlattı. Nar küçük çocuğun karnına isabet etti.

ERTESİ GÜN HASTANEYE GİDİNCE ÖĞRENDİLER

Meyve ona çarptığında çocuk acı içinde çığlık attı ama kalıcı bir hasara uğramış gibi görünmüyordu. Ertesi sabah karın ağrısının geçmemesi üzerine hastaneye giden baba ve oğlu küçük çocuğun aldığı darbenin sonucunda dalağının yırtıldığını öğrendi.

Olay sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben bu çocuğun yerinde olsaydım onu asla affetmezdim" dedi. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bana çocukluğumda babamın bana uzaktan kumanda fırlattığı zamanı hatırlattı. O sırada yarı uyuşmuş durumdaydım" yorumunu ekledi.