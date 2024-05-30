Bangkok'taki tapınak krematoryumunun altında kadın iskeleti bulundu! 40 yıl öncesine ait... Kimsenin fark etmediği büyük sır

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrinin Bang Rank bölgesindeki bir tapınağın altındaki depo odasını temizleyen Maha Apiwat Thammatthiwat iskelet kalıntılarını bulunca hemen polise haber verdi. KhaoSod'un haberine göre polis, onlarca yıl önceki olayı çevreleyen koşulları araştırmak için artık çabalarını yoğunlaştırıyor.

Olaya ilişkin olarak konuşan tanıklar yaklaşık 30 ila 40 yıl önce, yalnızca Mouha olarak bilinen bir adamın , Hia olarak tanımlanan annesinin cesedini Mahapruettharamworrawihan Tapınağı'nın o zamanki başrahibine getirdiğini ortaya çıkardı . Bir görgü tanığı, Mouha'nın merhum için dini törenleri gerçekleştirmek üzere geri döneceğine söz verdiğini söyledi.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Kimliği belirlenemeyen iskelet kalıntılarının adli tıp ön bir kadına ait olduğu belirlendi ancak kadının yaşı ve ölüm nedeni henüz kesin olarak bilinmiyor. İskelet, ölüm nedeninin belirlenmesi ve şahsın kimliğinin belirlenmesi amacıyla daha detaylı inceleme yapılmak üzere Polis Genel Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.







