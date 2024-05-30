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    4. Bangkok'taki tapınak krematoryumunun altında kadın iskeleti bulundu! 40 yıl öncesine ait... Kimsenin fark etmediği büyük sır

    Bangkok'taki tapınak krematoryumunun altında kadın iskeleti bulundu! 40 yıl öncesine ait... Kimsenin fark etmediği büyük sır

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.05.2024 11:44
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    Tayland'ın Bangkok şehrinin Bang Rank bölgesindeki bir tapınağın krematoryumunun altında bir kadın iskeletinin bulunması endişelere neden oldu. Polis yaklaşık 40 yıl önce yaşanan bir olayla ilgili soruşturma başlattı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrinin Bang Rank bölgesindeki bir tapınağın altındaki depo odasını temizleyen Maha Apiwat Thammatthiwat iskelet kalıntılarını bulunca hemen polise haber verdi. KhaoSod'un haberine göre polis, onlarca yıl önceki olayı çevreleyen koşulları araştırmak için artık çabalarını yoğunlaştırıyor.

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    Olaya ilişkin olarak konuşan tanıklar yaklaşık 30 ila 40 yıl önce, yalnızca Mouha olarak bilinen bir adamın , Hia olarak tanımlanan annesinin cesedini Mahapruettharamworrawihan Tapınağı'nın o zamanki başrahibine getirdiğini ortaya çıkardı . Bir görgü tanığı, Mouha'nın merhum için dini törenleri gerçekleştirmek üzere geri döneceğine söz verdiğini söyledi.

    KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

    Kimliği belirlenemeyen iskelet kalıntılarının adli tıp ön bir kadına ait olduğu belirlendi ancak kadının yaşı ve ölüm nedeni henüz kesin olarak bilinmiyor. İskelet, ölüm nedeninin belirlenmesi ve şahsın kimliğinin belirlenmesi amacıyla daha detaylı inceleme yapılmak üzere Polis Genel Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland İskelet tapınak
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