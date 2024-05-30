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    4. Uykuda alışveriş yapma hastalığı olduğunu söyledi! Koyun saymak yerine alışveriş sepetine ürün ekliyor... "Binlerce dolar borcum var"

    Uykuda alışveriş yapma hastalığı olduğunu söyledi! Koyun saymak yerine alışveriş sepetine ürün ekliyor... "Binlerce dolar borcum var"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.05.2024 15:31
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    42 yaşındaki Kelly Knipes, nadir görülen bir uyku bozukluğu nedeniyle uyurken alışveriş yapma hastalığının olduğunu söyledi. Gece geç saatlerde yapılan harcamaları nedeniyle Knipes binlerce dolar borcunun bulunduğunu dile getirdi.

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'de yaşayan 42 yaşındaki Kelly Knipes isimli bir kadın, parasomnia adı verilen nadir bir uyku bozukluğu nedeniyle uykusunda alışveriş yaptığını itiraf etti.

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    Uyumak için koyun saymak yerine istemsiz bir şekilde alışveriş sepetine ürün eklediğini söyleyen Knipes, 3.800 dolardan (yaklaşık 122 bin 643 TL) fazla para harcadığını dile getirdi.

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    South West Haber Servisi'ne konuşan Knipes, 2018 yılında kendisine, uyku sırasında ortaya çıkan anormal ve istenmeyen davranışları içeren bir durum olan parasomni teşhisi konuldu ifade etti.

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    Uykumak için yatağına gittiği sırada kendisini neler beklediğini bilmediğini söyleyen Knipes, "Gecenin neye yol açacağını bilmiyorum' diye yatağa gitmek gerçekten üzücü ve sinir bozucu" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    alışveriş hastalık
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