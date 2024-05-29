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    4. Ne sandalye kaldı ne de masa! Hepsi havada uçuştu... Restoran personeli ve müşteriler arasında kavga böyle kaydedildi

    Ne sandalye kaldı ne de masa! Hepsi havada uçuştu... Restoran personeli ve müşteriler arasında kavga böyle kaydedildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.05.2024 14:07
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    Hindistan'ın Delhi bölgesinde kaydedilen bir görüntüde müşteri ve restoran personeli arasında yaşanan kavga saniye saniye kameraya kaydedildi. Personel ve müşteriler arasındaki kavgada mekanda bulunan bütün sandalye ve masalar yer yerinden oynadı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir restoranda müşteriler ve personel arasında yaşanan kavga sosyal medyanın gündemine yerleşti. İddilara göre kavga bir müşteri ve bir personelin arasında yaşanan sözlü tartışmayla başladı. Her iki taraf da üstünlük sağlamak için birbirlerine sandalye fırlatmaya başlayınca tartışma şiddetlendi.

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    Olaya kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti ve binlerce yorum ile beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü özellikle Delhi bölgesinde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek rahatsızlığını dile getirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    kavga
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