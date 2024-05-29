Ne sandalye kaldı ne de masa! Hepsi havada uçuştu... Restoran personeli ve müşteriler arasında kavga böyle kaydedildi

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir restoranda müşteriler ve personel arasında yaşanan kavga sosyal medyanın gündemine yerleşti. İddilara göre kavga bir müşteri ve bir personelin arasında yaşanan sözlü tartışmayla başladı. Her iki taraf da üstünlük sağlamak için birbirlerine sandalye fırlatmaya başlayınca tartışma şiddetlendi.

Olaya kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti ve binlerce yorum ile beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü özellikle Delhi bölgesinde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek rahatsızlığını dile getirdi.