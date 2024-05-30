Doğumda öldüğü söylenen oğuyla 33 yıl sonra kavuştu! Annenin mutluluk gözyaşları bir an olsun dinmedi... Evlat edinen ailesi ölüm döşeğinde söyledi

MYNET|DIŞ HABERLER Yerel basında çıkan haberlere göre, 1991 yılında Çin'in Wenzhou eyaletinin Yongjia bölgesinde Li soy ismine sahip bir çiftin erkek bebeği dünyaya geldi. Ebe bebeğin doğumundan kısa bir süre sonra öldüğünü söyleyince aile büyük bir üzüntü hissetti. Acılı çift, çocuklarına son kez bakmaya bile cesaret edemedi. Bu yüzden hayatları boyunca onun öldüğüne inanmadıklarını dile getirdi.

33 YIL SONRA GELEN HABERLE GERÇEĞİ ÖĞRENDİLER

Aile 33 yıl sonra evlerine gelen bir ziyaretçiden oğullarının hâlâ hayatta olabileceği haberini aldı. Aile ve biyolojik çocukları olduğu iddia edilen Zhang isimli 33 yaşındaki adam arasındaki DNA raporu olumlu sonuçlanınca aile 33 yıllık evlat hasretlerinin sonuna geldi.

Üvey babası öldükten sonra biyolojik ailesine dair bilgilerin ortaya çıktığını ifade eden Zhang, "Babam öldükten iki yıl sonra 80 yaşındaki annem büyük bir hastalık geçirdi. Benim yalnız kalacağımdan endişelenerek bana gerçeği ölüm döşeğindeyken söyledi. Sonrasında biyolojik ailemi aramak ve hikayemi keşfetmek için yola çıktım" dedi.