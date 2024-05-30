Kalp cerrahi altı kadın hastane personeline cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı! Bir çalışandan gelen itirafla gerçek ortaya çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER 54 yaşındaki Amal Bose isimli kalp cerrahı hakkında görev yaptığı hastanedeki bir kadın personelin cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 kadın personelin benzer şekilde cinsel saldırıyla suçladıkları Bose Ağustos ayında tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı.

Devam eden mahkemede Bose'un 2017 ile 2022 yılları arasında 14 cinsel saldırıyla suçlandığı söylendi. Polis basına yaptığı açıklamasında, "Geçen yıl 14 Mart'ta hastane bizimle temasa geçti ve bize Vakıf çalışanlarına yönelik bir dizi cinsel saldırı iddiasını bildirdi. Soruşturma devam ediyor" dedi.