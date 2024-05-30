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    4. Kalp cerrahi altı kadın hastane personeline cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı! Bir çalışandan gelen itirafla gerçek ortaya çıktı

    Kalp cerrahi altı kadın hastane personeline cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı! Bir çalışandan gelen itirafla gerçek ortaya çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.05.2024 13:52
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    İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki bir hastanede kalp cerrahı olarak görev yapan Amal Bose, ismi açıklanmayan 6 kadın hastane personeline cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. Hastanenin kalp-damar cerrahisi bölümünün başkanı olan Bose iddiaların gündeme gelmesinden sonra hastaneden uzaklaştırıldı. Polis olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

    MYNET|DIŞ HABERLER 54 yaşındaki Amal Bose isimli kalp cerrahı hakkında görev yaptığı hastanedeki bir kadın personelin cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 kadın personelin benzer şekilde cinsel saldırıyla suçladıkları Bose Ağustos ayında tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı.

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    Devam eden mahkemede Bose'un 2017 ile 2022 yılları arasında 14 cinsel saldırıyla suçlandığı söylendi. Polis basına yaptığı açıklamasında, "Geçen yıl 14 Mart'ta hastane bizimle temasa geçti ve bize Vakıf çalışanlarına yönelik bir dizi cinsel saldırı iddiasını bildirdi. Soruşturma devam ediyor" dedi.

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