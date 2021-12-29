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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

29.12.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray: 3 - Altaş Denizlispor: 3 - Penaltılarda Galatasaray'a 6-5 üstünlük sağlayan Altaş Denizlispor, son 16 turuna yükseldi

Stat: Nef

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Bilal Gölen

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Marcao (Dk. 81 Nelsson), Ömer Bayram (Dk. 108 Van Aanholt), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 90+5 Işık Kaan Arslan), Morutan (Dk. 82 Berkan Kutlu), Cicaldau (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhammed

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Erdal Akdarı (Dk. 66 Schwechlen), Gökhan Süzen, Bünyamin Balat (Dk. 72 Asım Hamzaçebi), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, İlhan Depe (Dk. 82 Burak Gümüştaş), Özer Özdemir, Darri (Dk. 82 Bekir Turaç Böke)

Goller: Dk. 9 İlhan Depe, Dk. 38 Darri, Dk. 90+9 Nelsson (Kendi kalesine) (Altaş Denizlispor), Dk. 29 Alpaslan Öztürk, Dk. 49 Halil Dervişoğlu, Dk. 50 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Alpaslan Öztürk (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Erdal Akdarı, Dk. 48 Emre Sağlık, Dk. 70 Muhammed Gönülaçar, Dk. 84 Asım Hamzaçebi, Dk. 90+8 Gökhan Süzen, Dk. 105+1 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor), Dk. 50 Mustafa Muhammed, Dk. 90+3 Ömer Bayram (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, normal süresi ve uzatma bölümleri 3-3 berabere biten maçta Galatasaray'a seri penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

9. dakikada Altaş Denizlispor 1-0 öne geçti. Mustafa Çeçenoğlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan İlhan Depe, ceza sahasına girerek kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

30. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Alparslan Öztürk'ün ceza sahasının sağ tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulkadir Sünger'in ayağıyla müdahale ettiği top ağlara gitti: 1-1

38. dakikada Bünyamin Balat'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Darri, yaptığı aşırtma vuruşuyla topu önde olan kaleci İsmail Çipe'nin üzerinden filelere gönderdi: 1-2

Altaş Denizlispor karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

49. dakikada Galatasaray tekrar skora denge getirdi. Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Mustafa Muhammed'in kafayla indirdiği topu kale sahasında Halil Dervişoğlu filelerle buluşturdu: 2-2

50. dakikada Galatasaray öne geçti. Morutan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Muhammed, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-2

90+9. dakikada Altaş Denizlispor skoru 3-3 yaptı. Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Gökhan Süzen'in kafayla aşırttığı topu kale sahasında Işık Kaan Arslan çıkartmaya çalışırken, savunmada Nelsson'a çarpan meşin yuvarlak sarı-kırmızılıların ağlarına gitti.

Normal süresi 3-3 berabere biten maçta uzatmalara gidildi.

Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

- Penaltı atışları

Penaltılarda iki takım da kullandıkları ilk 5 atışı gole çevirdi.

Galatasaray'dan ilk 5 penaltıyı Nelsson, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mustafa Muhammed ve Van Aanholt kullandı. Altaş Denizlispor'da ise ilk 5 penaltıda topun başına Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir ve kaleci Abdulkadir Sünger geçti.

Oğulcan Çağlayan'ın kullandığı Galatasaray'ın 6. penaltısını kaleci Abdulkadir Sünger kurtarırken, Altaş Denizlispor'un penaltısını kullanan Schwechlen topu filelere gönderdi.

Penaltı atışları sonucunda rakibine üstünlük sağlayan Altaş Denizlispor adını son 16 turuna yazdırırken, Galatasaray ise kupaya katıldığı ilk turdan veda etti.

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