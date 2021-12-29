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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

29.12.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük: 4 - Bodrumspor: 0 - Kırmızı-siyahlı takım, son 16 turuna yükseldi

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Aleks Taşcıoğlu, Kamil Çetin

VavaCars Fatih Karagümrük: Utku Yuvakuran, Baniya, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Alparslan Erdem, Biglia (Dk. 57 Efe Tatlı), Adnan Uğur (Dk. 69 Münir Levent Mercan), Erhun Öztümer, Borini (Dk. 79 Serhat Ahmetoğlu), Tunay Torun (Dk. 56 Samed Onur), Vato Arveladze (Dk. 79 Bahattin Berke Demircan)

Bodrumspor: Egeman Gençalp, Medeni Bingöl (Dk. 73 Habib Biçer), İsmail Tarım, Muhammet Aran, Ali Eren İyican (Dk. 46 Harun Kavaklıdere), Samet Yalçın, Erkan Değişmez, Adem Metin Türk (Dk. 46 İmeri), Apti Mert Çayir (Dk. 46 Oğuzhan Doğan), Cenk Şen, Celal Dumanlı (Dk. 46 Berk İsmail Ünsal)

Goller: Dk. 11 Luckassen, Dk. 25 Borini, Dk. 32 Biglia, Dk. 43 Vato Arveladze (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 65 Adnan Uğur (Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

11. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanatta son çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, ceza sahasına ortaladı. Luckassen'in altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 1-0.

25. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Luckassen'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Adnan Uğur, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu Borini'ye aktardı. İtalyan oyuncunun kale önünde dokunduğu meşin yuvarlak, ağlara gitti: 2-0.

32. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük üçüncü golü buldu. Ceza yayının gerisinde kaleyi cepheden gören bir noktadan kullanılan serbest atışta Biglia'nın şık vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.

43. dakikada kırmızı-siyahlı ekip farkı 4'e yükseltti. Kaleci Egeman Gençalp'in hatalı pası sonucunda araya giren Erhun Öztümer'in dokunduğu top ceza sahası içinde bulunan Vato Arveladze'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda kaleciyle karşı karşıya çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

Fatih Karagümrük, soyunma odasına 4-0 üstün gitti.

Müsabakasının ikinci yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bodrumspor ise kupaya 5. turda veda etti.

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