YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

29.12.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2 - Adana Demirspor, son 16 turuna yükseldi

Stat: Mersin

Hakemler: Bülent Birincioğlu,Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Kaan Kanak, Sinan Kurt (Dk. 63 Samet Akaydin), Belhanda, Akintola, Metehan Mimaroğlu, Castro (Dk. 86 Gökhan İnler), Tarık Çamdal (Dk. 63 Svensson), Yunus Akgün, Rassoul (Dk. 27 Stambouli)

Ankaraspor: Metin Erol, Enes Eliaçık (Dk. 69 Alaettin Batuhan Tur), Oktay Kancı (Dk. 77 Kadir Yazıcı), Gökhan Kurumuş, Erdem Çetinkaya, Furkan Çil, Yusuf Buğra Koşal (Dk. 69 Mert Sinan Pekesen), Şahin Fıstıkcı, Oğuzhan Efe Yılmaz, Erdal Öztürk (Dk. 90+2 Barış Zeren), Recep Yemişci

Goller: Dk. 11 Akintola, Dk. 67 Samet Akaydin, Dk. 88 Metehan Mimaroğlu (Adana Demirspor), Dk. 14 Şahin Fıstıkcı, Dk. 30 Recep Yemişci (Ankaraspor)

Sarı kart: Dk. 30 Vedat Karakuş (Adana Demirspor)

MERSİN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

11. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Akintola, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

14. dakikada Ankaraspor eşitliği sağladı. Ankara ekibinin sağ kanattan gelişen atağında Enes Eliaçık, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarına ortaladı. İyi yükselen Şahin Fıstıkcı, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

30. dakikada Ankaraspor öne geçti. Ankara ekibinin kullandığı köşe atışında, kaleci Vedat Karakuş topu yumrukladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Çil, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Recep Yemişci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Ankaraspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Ankaraspor kalesi önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Sinan Kurt'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

67. dakikada Adana Demirspor skora denge getirdi. Yunus Akgün'ün kullandığı köşe atışında iyi yükselen Samet Akaydin, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2

88. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2

Adana Demirspor, karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Tarsus Doğa Parkı'nda ilk kez bir lama doğum yaptıTarsus Doğa Parkı'nda ilk kez bir lama doğum yaptı
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Adana Demirspor Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:48
İkindi
15:20
Akşam
17:40
Yatsı
19:01

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.