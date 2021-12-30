Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, İlker Takpak

İttifak Holding Konyaspor: Erten Ersu, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 72 Nafican Yardımcı), Soner Dikmen, Serdar Gürler (Dk. 79 Ekrem Kayılıbal), Çekiçi (Dk. 79 Ahmet Karademir), Rahmanovic (Dk. 65 Musa Çağıran), Michalak (Dk. 65 Bytyqi), Ahmed Hassan

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Yiğithan Güveli (Dk. 81 Oğuzhan Çalışkan), Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 65 Tahsin Hacımustafaoğlu), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 7 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 81 Furkan Yasin Yalçın), Onur Ayık (Dk. 65 Emirhan Çalışkan), Muammer Denizhan Taşkan, Camara

Goller: Dk. 49 Michalak, Dk. 58 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 18 Yiğithan Güveli (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

31. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası içine ortasında, topla buluşan Ahmed Hassan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

34. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Orkun Özdemir topu kornere çeldi.

38. dakikada Barış Yardımcı'nın ceza sahası içerisine ortasında, topa iyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Savunmadan atılan ara pasına hareketlenen Michalak, topu hızlı bir şekilde sürerek ceza sahasına getirdi. Kaleci Orkun Özdemir ile karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

58. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler'in sol kanattan ortasında, topa iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak, adını son 16 turuna yazdırdı.



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