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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

10.02.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1 - Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstülük sağlayan Alanyaspor, çeyrek finale yükseldi

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Tuna, Cemil Tunç

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Awaziem (Dk. 62 Emre Akbaba), Milunovic, Mavlja (Dk. 62 Fatih Aksoy), Borja, Tayfur Bingöl (Dk. 119 Furkan Bayır), Umut Güneş, Fer (Dk. 62 Novais), Efecan Karaca (Dk. 46 Candeias), Oğuz Aydın (Dk. 91 Efkan Bekiroğlu), Eduardo

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Svenson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 117 Semih Güler), Alper Uludağ (Dk. 74 Kaan Kanak), Sinan Kurt (Dk. 96 Dokovic), Stambouli (Dk. 63 Gökhan İnler), Yunus Akgün (Dk. 64 Vargas), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 74 Lucas), Akintola, Assombalonga

Goller: Dk. 22 Eduardo (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Erhun Aksel Öztürk (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor), Dk. 90 Candeias, Dk. 103 Fatih Aksoy, Dk. 109 Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Adana Demirspor'u penaltılar sonucu eleyen Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finalist oldu.

Müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle geçilirken, seri penaltı atışlarını 4-2 galip tamamlayan ev sahibi ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

8. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Oğuz Aydın orta alanda kazandığı topu bindirme yapan Eduardo'ya bıraktı. Bu oyuncunun şutunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Vedat Karakuş uzanarak kornere çıkardı.

22. dakikada Alanyaspor öne geçti. Milunovic'in sol kanata gönderdiği uzun pasta Borja, ceza sahasına yerden ortaladı. Eduardo'nun
dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın çizgiye inerek ortasına gelişine vuruş yapan Erhun Aksel Öztürk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

76. dakikada atılan uzun pasta topla buluşan Assombalonga, ceza sahasına girdikten sonra dar açıya rağmen vuruşunu yaparken, kaleci Marafona topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

99. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Emre Akbaba topla rakip ceza sahasına girip, pasını Eduardo'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

105+4. dakikada Aytemiz Alanyaspor, kazanılan penaltıdan faydalanamadı. Sol kanattan gelişen atakta Adana Demirsporlu futbolcuların uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içinde Vargas'ın eline çarpt ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda, kaleci Vedat Karakuş gole izin vermedi.

Müsabakanın uzatma bölümü de 1-1 tamamlandı ve tur atlayacak ekibin belirlenmesi için penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Alanyaspor'dan Eduardo, Candeias, Emre Akbaba ve Novais gol atarken, Milunovic kaçırdı.

Adana Demirspor'da Assombalonga ve Gökhan İnler penaltıdan yararlanırken, Semih Güler ile Vargas'ın vuruşları golle sonuçlanmadı.

Penaltı atışlarını 4-2 üstün bitiren Alanyaspor, çeyrek finale çıkan ekip oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Adana Demirspor

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