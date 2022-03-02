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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

02.03.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 1 - VavaCars Fatih Karagümrük: 0

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Cofie, Felix (Dk. 59 Kerem Atakan Kesgin), Gradel (Dk. 90+5 Henrique), Kayode (Dk. 81 Sefa Yılmaz), Yatabare (Dk. 90+5 Konate)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Burak Bekaroğlu (Dk. 65 Balkovec), Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Biglia, Toure (Dk. 66 Levent Mercan), Borini (Dk. 43 Karamoh), Bistrovic (Dk. 78 Salibur), Ahmed Musa (Dk. 65 Emre Mor)

Gol: Dk. 69 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Burak Bekaroğlu, Dk. 90+4 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+3 Sefa Yılmaz (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükseldi.

62. dakikada Gradel'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda, defans kale önünden topu çıkardı.

69. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Kerem Atakan Kesgin'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topu, Yatabare düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

85. dakikada Salibur'un pasıyla ceza yayı sol tarafında topla buluşan Karamoh'un uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada sol kanatta Gradel ile paslaşan Kerem Atakan Kesgin'in ortasında, defansın arkasına sarkan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciye çarparak geri döndü. Pozisyonun devamında Kerem Atakan Kesgin'in şutunda, top kalenin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükselen taraf oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor

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