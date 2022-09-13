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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

13.09.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. eleme turunda 5 maç oynandı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu, bugün oynanan 5 maçla başladı.

Oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Serhat Ardahanspor-Kars 36: 2-4

Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşespor: 2-2 (Penaltılar 3-5)

Bilecik 1969-Yalovaspor: 1-1 (Penaltılar 1-4)

Bigaspor-Akhisarspor: 1-0

Karabük İdmanyurdu-Bartınspor: 0-0 (Penaltılar 1-4)

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