YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

19.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. eleme turunun ikinci gününde 17 maç tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu, oynanan 17 karşılaşmayla devam etti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar neticesinde, Weecoins Kırklarelispor, 23 Elazığ FK, Bucaspor 1928, Belediye Kütahyaspor, Yeşilyurt DÇ Ofspor, Altınordu, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Adanaspor, Altaş Denizlispor, Etimesgut Belediyespor, Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Kırşehir FK, Uşakspor, Esenler Erokspor, Göztepe ve Boluspor 4. tura yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK: 2-0

Silahtaroğlu Vanspor FK-23 Elazığ FK: 2-3

Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor: 3-0

Kırşehir FK-İskenderunspor: 1-0

Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor: 0-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-1

Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0

Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4-2

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0

Adanaspor-Orduspor 1967: 1-0

Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

Çorum FK-Esenler Erokspor: (1-1) (4-5 Penaltılar)

Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor: 4-1

Şanlıurfaspor-Karaman FK: 3-0

Boluspor-Fethiyespor: 1-0

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy Belediyesi işçilerinden Genel-İş Sendikasına "disiplin" tepkisiKadıköy Belediyesi işçilerinden Genel-İş Sendikasına "disiplin" tepkisi
Kapı kilidi değiştirilince dışarıda kalan yaşlı çift, evlerine kavuştuKapı kilidi değiştirilince dışarıda kalan yaşlı çift, evlerine kavuştu
Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesiTrabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesi
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası futbol

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:54
İkindi
15:55
Akşam
18:26
Yatsı
19:45
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.