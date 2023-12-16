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  4. Futbolcu izlemek için Nijerya'ya gitti, yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti! Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can'ın acı ölümü...

Futbolcu izlemek için Nijerya'ya gitti, yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti! Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can'ın acı ölümü...

16.12.2023 16:58 | Son Güncelleme:
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Sporcu izlemek ve futbol akademilerini ziyaret ederek yeni futbolcular keşfetmek için gittiği Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı 48 yaşındaki Ekrem Can, geçtiğimiz 23 Kasım’da Kulüp Başkanı Engin Koyun ile birlikte hem turnuvayı takip etmek, hem de genç oyuncuları keşfetmek amacıyla Nijerya’ya gitti.

MAÇ ÖNCESİ HASTANEYE KALDIRILDI

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Bir süre kaldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Can, daha sonra ise 9 Aralık’ta gerçekleşen Bandırmaspor-Kocaelispor maçını izlemek üzere Balıkesir’in Bandırma ilçesine gitti. Maçın olduğu akşam rahatsızlanan Can, Kocaeli’ye gelince özel bir hastanede tedavi altına alındı.

SITMA TEŞHİSİ KONDU

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Durumunun kötüye gitmesinin ardından Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Can’a burada sıtma teşhisi konuldu. Gebze’de yapılan tüm müdahalelere rağmen Can, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Can’ın cenazesinin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi. Can'ın hastalığı Nijerya'da kaptığı öğrenildi.


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