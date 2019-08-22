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Futbolcular, ona dehşeti yaşattı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

Rusya Premier Ligi takımlarından Zenit’te forma giyen Aleksandr Kokorin ile Krasnodar’da oynayan Pavel Mamaev ile ilgili şoke eden iddialar ortaya atıldı.

İddiaya göre, Rusya Premier Ligi takımlarından Zenit’te forma giyen Aleksandr Kokorin ile Krasnodar’da oynayan Pavel Mamaev, Ekim 2018’de Moskova’da diplomat Denis Pak’ı darp etti. Tanık olan Çek manken Ekaterina Bobkova'yı da tanık almaması için balkondan attıkları iddia edildi.

18 AY HAPİS CEZASI ALDILAR

O sırada Çek manken Ekaterina Bobkova da olay yerindeydi. Manken, futbolculara açılan davada görgü tanığı olmayı kabul etti. Mayıs 2019’da davadan birkaç gün önce manken, Çekya’daki bir kayak merkezinde otelin 4’üncü katındaki balkondan düştü. Doktorlar genç kadını yapay komaya soktu. Çekya savcılığı, ‘kaza’ diyerek olayı kapattı. Futbolcular, ‘darp’ davasından 18 ay hapis cezası aldı.

'BİR ANDA HER ŞEY KARARDI'

Ekaterina Bobkova tedavi için Rusya’ya götürüldü. Burada doktorlar, genç kadına ‘Balkondan düşmeden önce başına vurularak bayıltıldı’ raporu verdi. Ekaterina Bobkova iyileştikten sonra başından geçenleri şöyle anlattı: “O gün sadece 2 kadeh şarap içmiştim. İçki uykumu getirdi. Sonra bir anda her şey karardı.

'İÇKİME İLAÇ ATTILAR'

Futbolcuların yolladığı adamlar tanık olmamam için içkime ilaç katıp beni uyuşturdu. Sonra da başıma vurarak beni bayıltıp balkondan attılar.” Manken, futbolculara ‘cinayete teşebbüs’ ve ‘azmettirme’ suçlamasıyla dava açılması için başvuru yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
futbolcular Rusya Premier Lig

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