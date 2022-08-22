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Futbolda 2022-2023 sezonunun Bölgesel Amatör Ligi grupları belirlendi

22.08.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda 2022-2023 sezonunun Bölgesel Amatör Ligi grupları belirlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) çalışma grubu, 2022-2023 sezonu BAL gruplarını belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 80 ilden 196 takımın katılacağı BAL, 14'er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu.

Müsabakalar sonucunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 14 takımın karşılaşacağı play-off maçlarının ardından 9 ekip TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

BAL'da sezon 1 Ekim'de başlayacak.

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