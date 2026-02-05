SPOR

Futbolda bahis ve şike iddiaları... 5'i tutuklu 52 şüphelinin iddianamesi hazır!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'futbolda bahis' ve 'şike' iddialarıyla ilgili 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında ilk iddianame hazırlandı.

Futbolda bahis ve şike iddiaları... 5'i tutuklu 52 şüphelinin iddianamesi hazır!
Doğukan Akbayır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'futbolda bahis' ve 'şike' iddialarıyla ilgili 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

52 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Başsavcılıkça "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ "suçtan zarar gören", Ankaraspor ve Nazillispor ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 52 kişinin "şüpheli" olduğu iddianamede, şüphelilerden 5'i tutuklu bulunuyor.

İddianamede şüphelilerin "şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan cezalandırılması istenirken ayrıca spor müsabakalarını seyirden yasaklanması talep edildi.

