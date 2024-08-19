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  4. Futbolda bu da oldu! Rakip takım tribününe uzaktan kumandalı bomba yerleştirdiler

Futbolda bu da oldu! Rakip takım tribününe uzaktan kumandalı bomba yerleştirdiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.08.2024 21:45
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Macaristan Ligi ekiplerinden Ferencvaros ile Ujpest'in karşılaştığı mücadelede ev sahibi ekibin taraftarları rakip tribünlere uzaktan kumandalı sis bombası yerleştirdi. İşte detaylar...

Futbolda bu da oldu! Rakip takım tribününe uzaktan kumandalı bomba yerleştirdiler

Macarisran Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Ferencvaros sahasında Ujpest ile karşı karşıya geldi.

RAKİP TRİBÜNE BOMBA YERLEŞTİRDİLER

Yeşil-beyazlı takımın taraftarları, deplasman tribününe karşılaşma öncesi uzaktan kumandalı sis bombası yerleştirdi. Bombanın patlatıldığı anlar sosyal medyada yayınlandı ve kısa sürede viral oldu.

Ferencvaros, mücadeleyi 90+2. dakikada Tosin Kehinde'nin attığı golle 1-0 kazandı. 90+12. dakikada 10 kişi kalan bir maçı eksik yeşil-beyazlılar, yoluna 3'te 3 ile devam etti. Ujpest ise 3 puanda kaldı.

İŞTE O ANLAR...

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