Futbolda bu da oldu! Rakip takım tribününe uzaktan kumandalı bomba yerleştirdiler

Macarisran Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Ferencvaros sahasında Ujpest ile karşı karşıya geldi.

RAKİP TRİBÜNE BOMBA YERLEŞTİRDİLER

Yeşil-beyazlı takımın taraftarları, deplasman tribününe karşılaşma öncesi uzaktan kumandalı sis bombası yerleştirdi. Bombanın patlatıldığı anlar sosyal medyada yayınlandı ve kısa sürede viral oldu.

Ferencvaros, mücadeleyi 90+2. dakikada Tosin Kehinde'nin attığı golle 1-0 kazandı. 90+12. dakikada 10 kişi kalan bir maçı eksik yeşil-beyazlılar, yoluna 3'te 3 ile devam etti. Ujpest ise 3 puanda kaldı.

İŞTE O ANLAR...