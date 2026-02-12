SPOR

Futbolda devrim gibi karar! "Beraberlik" resmen tarih oldu: İşte 90 dakika sonrası yeni puan sistemi!

Japonya futbolunda yeni bir çağ başlıyor! "Maç berabere bitti, puanları paylaşalım" devri kapandı. Federasyon, heyecanı artırmak için radikal bir karara imza atarak ligden beraberliği kaldırdı. Artık eşitlik halinde sözü penaltılar söyleyecek!

Emre Şen

Dünya futbolu, Japonya'dan gelen haberle çalkalanıyor. Futbolun en temel kurallarından biri olan ve bazen seyir zevkini düşürdüğü gerekçesiyle eleştirilen "beraberlik" kavramı, Japonya Ligi'nde bir sezonluğuna rafa kaldırıldı.

Amaç, takımları daha ofansif oynamaya teşvik etmek ve her maçın sonunda mutlaka bir kazanan belirleyerek heyecanı zirvede tutmak.

İŞTE YENİ PUAN SİSTEMİ

Japonya Ligi'nde bu sezon uygulanacak olan ve futbolseverlerin ezberini bozacak yeni puanlama sistemi şöyle işleyecek:

90 Dakika Galibiyeti: Maçı normal sürede kazanan takım, hanesine direkt 3 puan yazdıracak.

90 Dakika Mağlubiyeti: Normal sürede yenilen takım, 0 puan çekecek.

90 Dakika Beraberliği: Maç berabere biterse uzatmalar oynanmayacak, doğrudan seri penaltı atışlarına geçilecek.

Penaltı Galibi: Atışlar sonunda kazanan takım 2 puan alacak.

Penaltı Mağlubu: Penaltılarda kaybeden takım ise sahadan 1 puanla ayrılacak.

BİR SEZONLUK "DENEY"

Alınan bu kararın şimdilik bir sezon boyunca geçerli olacağı açıklandı. Eğer sistem futbolseverlerden, yayıncılardan ve kulüplerden olumlu geri dönüş alırsa, kuralın kalıcı hale getirilmesi ve hatta diğer Asya ülkelerine yayılması gündemde.

Bu sistemle birlikte, 1 puan için "otobüsü çeken" takımların devrinin kapanması ve 90 dakikanın sonunda yaşanan o büyük penaltı heyecanının her haftaya yayılması hedefleniyor.

