SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Futbolda devrim gibi karar! Ofsayt kuralı için radikal hamle...

Futbolda devrim gibi karar! Ofsayt kuralı için radikal hamle...

03.04.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda radikal karar... Yıllardır tartışma konusu olan ofsayt kuralına yeni bir yenilik getiriliyor. Arsenal'in efsane hocası Arsene Wenger'in önerisiyle hayata geçirilen kural, İtalya'da uygulanmaya başlanacak. İşte yeni ofsayt kuralının detayları...

Futbolda devrim gibi karar! Ofsayt kuralı için radikal hamle...

İtalya Futbol Federasyonu, ofsayt kuralında devrim yapmaya hazırlanıyor. FIFA ile iletişime geçen İtalyanlar ilk onay aldı... Arsene Wenger tarafından önerilen ofsayt kuralı ile ilgili bir test uygulamasına başlanacağını açıklandı. İtalya Futbol Federasyonu, projeyi İtalyan Hakemler Birliği'nin desteğiyle FIFA’nın gözetiminde bu hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte hayata geçirecek ve ligin bitimine kadar test edecek.

TEKNİK ANALİZ YAPILDI

55c2130b56593422d4293679

Bu konuyla ilgili olarak geçen hafta C klasmanından seçilmiş bir grup hakem ve yardımcı hakem, Roma'daki Acquacetosa Spor Merkezi'nde özel bir toplantıya katıldı. Toplantı sırasında teorik ve uygulamalı testler yanında özellikle sahada kameralarla çekilen bazı simülasyonlar daha sonra derinlemesine teknik analizlerle incelendi.

GÜN IŞIĞI KURALI!

thumbs_b_c_95a1c3c3a8b9944f49a854f6d5a43288

VAR’ın devreye girmesiyle birlikte daha da artan ofsayt tartışmaları üzerine Arsene Wenger bir öneri getirerek, bir atak oyuncusunun ofsayt sayılması için vücudunun görüntüde rakibinden ayrılması ve iki oyuncu arasında gün ışığı olmasının ofsayt tartışmalarını minimuma indireceği iddiasında bulundu. Ancak bu öneri henüz FIFA tarafından değerlendirilmeye alınıp IFAB’a gönderilmedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldiİtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Bu sefer turnayı gözünden vuracağız''Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Bu sefer turnayı gözünden vuracağız''
Erman Toroğlu, yeni TFF Başkanı'nı açıkladı!Erman Toroğlu, yeni TFF Başkanı'nı açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

Meteoroloji uyardı: 4 gün daha devam edecek!

Meteoroloji uyardı: 4 gün daha devam edecek!

Trajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtı

Trajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtı

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Portakaldan daha fazla C vitamini içerir

Portakaldan daha fazla C vitamini içerir

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.