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Futbolda Kim Kardashian laneti! İki takımı izlemeye gitti, kaderlerine kabus gibi çöktü!

20.03.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Kim Kardashian, futbola merak sardı ancak desteklediği takımlar hayal kırıklığı yarattı. Bir hafta içerisinde iki takımı birden stadyumda izlemeye giden Kardashian, büyük sürprizlerle karşı karşıya kaldı. Önce Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği maçı seyreden ünlü model, daha sonra PSG'nin mağlup olduğu maça şahitlik etti.

Futbolda Kim Kardashian laneti! İki takımı izlemeye gitti, kaderlerine kabus gibi çöktü!

ABD'li yıldız Kim Kardashian, dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alıyor. Şu sıralar futbola merak saran Kardashian, desteklediği takımlara uğursuz geldi. Ünlü modelin stadyumda izlemeye gittiği Arsenal ve Paris Saint-Germain, kritik maçlarda büyük bir şok yaşadı.

ARSENAL'İ DESTEKLEDİ, AVRUPA LİGİ'NDE TUR GİTTİ

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Önce Arsenal'in Sporting ile perşembe günü oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçını izleyen Kim Kardashian, 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan ve uzatmalarda da gol olmayınca penaltılara giden maçta İngiliz ekibinin elenmesine Emirates Stadyumu'nda şahitlik etti.

PSG'NİN SERİSİNİ BOZDU

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Kardashian, daha sonra Paris Saint-Germain'in Rennes'i konuk ettiği karşılaşmayı izlemek için Parc des Princes'e gitti. Dev kulüp, 45. ve 48. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 4 maçlık galibiyet serisinin sonuna geldi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

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İki maçta da hop oturup hop kalkan Kim Kardashian, müsabakaların son düdüğünün gelmesiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı.

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Ünlü modelin gittiği mücadelelerde desteklediği takımların mağlup olması, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kardashian için 'Uğursuz geldi' yorumları yapıldı.

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