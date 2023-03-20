Futbolda Kim Kardashian laneti! İki takımı izlemeye gitti, kaderlerine kabus gibi çöktü!

ABD'li yıldız Kim Kardashian, dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alıyor. Şu sıralar futbola merak saran Kardashian, desteklediği takımlara uğursuz geldi. Ünlü modelin stadyumda izlemeye gittiği Arsenal ve Paris Saint-Germain, kritik maçlarda büyük bir şok yaşadı.

ARSENAL'İ DESTEKLEDİ, AVRUPA LİGİ'NDE TUR GİTTİ

Önce Arsenal'in Sporting ile perşembe günü oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçını izleyen Kim Kardashian, 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan ve uzatmalarda da gol olmayınca penaltılara giden maçta İngiliz ekibinin elenmesine Emirates Stadyumu'nda şahitlik etti.

PSG'NİN SERİSİNİ BOZDU

Kardashian, daha sonra Paris Saint-Germain'in Rennes'i konuk ettiği karşılaşmayı izlemek için Parc des Princes'e gitti. Dev kulüp, 45. ve 48. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 4 maçlık galibiyet serisinin sonuna geldi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

İki maçta da hop oturup hop kalkan Kim Kardashian, müsabakaların son düdüğünün gelmesiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı.

Ünlü modelin gittiği mücadelelerde desteklediği takımların mağlup olması, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kardashian için 'Uğursuz geldi' yorumları yapıldı.

