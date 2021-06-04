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Futbolda şike kumpası davasında karar açıklandı

04.06.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda şike kumpası davasında karar açıklandı. Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, eski polis memuru Lokman Yanık 161 yıl 8 ay, Nazmi Ardıç 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı. Açıklanan kararlar sonrası değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Her zaman başımız dik, alnımız açık. Fenerbahçe açısından üzülerek söylüyorum tarihi bir gün. keşke bu günleri yaşamasaydık" açıklaması yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Mahkeme heyeti, davada sona gelindiğini söyledi. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.

1406 YIL HAPİS CEZASI

Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "Futbolda Şike Kumpası" davasında 1406 yıl hapis cezası verildi.

EN AZ 588 YIL HAPİS CEZASI

Şike soruşturmasını ilk başlatan polis, Ahmet Kalender'e FETÖ kumpasından en az 588 yıl hapis cezası verildi.

161 YIL 8 AY HAPİS

Eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

1972 YIL 10 AY HAPİS

Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

ALİ KOÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Duruşma sonrası gazetecilerin sorularına yanıtlayan Ali Koç, "Her zaman başımız dik, alnımız açık. Fenerbahçe açısından üzülerek söylüyorum tarihi bir gün. Keşke bu günleri yaşamasaydık. Naim Bey'e ve tüm ekibine teşekkür ederim. Kulübümüzün avukatlarına teşekkür ediyorum. Bir pazar sabahı başlayan, madde ve manevi bizi zararlara uğratan davada dönüm noktasına geldik. Hukuken süreç tamamlanmadı. Yargıtay'dan karar bekliyoruz. İnşallah adli tatilden önce karar çıkar. Cezalar o kadar ağır ki, sonucun değişeceğini sanmıyorum" dedi.

"VİCDANEN HESAPLAŞACAĞIZ"

Sözlerine devam eden Koç, "TV programlarında bunları alkışlayan medet uman insanlarla hukuken olmasa bile vicdanen hesaplaşacağız. Kul hakkı yediler. İnsanlar intihar etti, kanser oldu, okula gidemediler. Allah bu günleri bir daha Türkiye'ye göstermesin. yeterince ders alındı mı alınmadı mı emin değilim. Çocuklarımız ve torunlarımız bir daha bu işlerle uğraşmamalı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 46 yorum
Allahıma şükür Galatasarayımızın bu tür pis işleri yok. Asalet burdan geliyor.
ne kadar çekti ülke bu tarikatçılardan ya . tek yol atatürk’ün gösterdiği yol , başka çıkar yolumuz yok ülkece .
bunlara göre kendileri hariç herkez fetocu zaten
Agzına saglık

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