Futbolda şike kumpası davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.
Mahkeme heyeti, davada sona gelindiğini söyledi. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.
Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "Futbolda Şike Kumpası" davasında 1406 yıl hapis cezası verildi.
Şike soruşturmasını ilk başlatan polis, Ahmet Kalender'e FETÖ kumpasından en az 588 yıl hapis cezası verildi.
Eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.
Duruşma sonrası gazetecilerin sorularına yanıtlayan Ali Koç, "Her zaman başımız dik, alnımız açık. Fenerbahçe açısından üzülerek söylüyorum tarihi bir gün. Keşke bu günleri yaşamasaydık. Naim Bey'e ve tüm ekibine teşekkür ederim. Kulübümüzün avukatlarına teşekkür ediyorum. Bir pazar sabahı başlayan, madde ve manevi bizi zararlara uğratan davada dönüm noktasına geldik. Hukuken süreç tamamlanmadı. Yargıtay'dan karar bekliyoruz. İnşallah adli tatilden önce karar çıkar. Cezalar o kadar ağır ki, sonucun değişeceğini sanmıyorum" dedi.
Sözlerine devam eden Koç, "TV programlarında bunları alkışlayan medet uman insanlarla hukuken olmasa bile vicdanen hesaplaşacağız. Kul hakkı yediler. İnsanlar intihar etti, kanser oldu, okula gidemediler. Allah bu günleri bir daha Türkiye'ye göstermesin. yeterince ders alındı mı alınmadı mı emin değilim. Çocuklarımız ve torunlarımız bir daha bu işlerle uğraşmamalı" ifadelerini kullandı.
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