Futbolda şike kumpası davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Mahkeme heyeti, davada sona gelindiğini söyledi. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.

1406 YIL HAPİS CEZASI

Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "Futbolda Şike Kumpası" davasında 1406 yıl hapis cezası verildi.

EN AZ 588 YIL HAPİS CEZASI

Şike soruşturmasını ilk başlatan polis, Ahmet Kalender'e FETÖ kumpasından en az 588 yıl hapis cezası verildi.

161 YIL 8 AY HAPİS

Eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

1972 YIL 10 AY HAPİS

Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

ALİ KOÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Duruşma sonrası gazetecilerin sorularına yanıtlayan Ali Koç, "Her zaman başımız dik, alnımız açık. Fenerbahçe açısından üzülerek söylüyorum tarihi bir gün. Keşke bu günleri yaşamasaydık. Naim Bey'e ve tüm ekibine teşekkür ederim. Kulübümüzün avukatlarına teşekkür ediyorum. Bir pazar sabahı başlayan, madde ve manevi bizi zararlara uğratan davada dönüm noktasına geldik. Hukuken süreç tamamlanmadı. Yargıtay'dan karar bekliyoruz. İnşallah adli tatilden önce karar çıkar. Cezalar o kadar ağır ki, sonucun değişeceğini sanmıyorum" dedi.