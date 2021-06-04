Şike kumpası davası sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, futbolda şike kumpası davasını büyük bir heyecanla takip etti.

Yıldırım döneminin Medya İletişim Direktörü Necati Mete, aynı ortamda bulunduğu Aziz Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşırken, "Kendisi ve suçtan zarar gören diğer tüm arkadaşlarıyla birlikte, şikayet dilekçesini bizzat vererek başlattığı davanın kararlarını dinlerken" notunu düştü.

Aziz Yıldırım'ın keyfli hali dikkat çekerken Fenerbahçe'nin resmi hesabından da konuyla ilgili paylaşım geldi. Aziz Yıldırım ve Ali Koç resimlerinin bulunduğu görselde "Fenerbahçe Yıkılmaz" yazısı yer aldı.

Kararın açıklanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından 'Haklıydık Kazandık' etiketiyle paylaşımlar yaptı.

"Fenerbahçe söyledi son sözü" ifadeleriyle yapılan paylaşımda Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un fotoğrafları ve taraftarların o dönem yaptığı gösterilerden kareler yer aldı.



