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Futboldan men edilen Paul Pogba, ceza sonrası geri döndü! Yeni takımıyla sözleşme imzaladı

Aldığı 1,5 yıllık doping cezası sona eren 32 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba, Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futboldan men edilen Paul Pogba, ceza sonrası geri döndü! Yeni takımıyla sözleşme imzaladı
Emre Şen

Kulüpten yapılan açıklamada, "Monaco, Paul Pogba'nın transferini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Fransız futbolcu, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı." denildi.

Le Havre, Manchester United ve Juventus'un ardından Pogba, şimdi de Monaco'da forma giyecek.

FUTBOLDAN MEN EDİLMİŞTİ

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Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen Fransız futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.

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Paul Pogba doping men monaco
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