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Futbolu bırakıp pornografik film sektörüne giren eski oyuncu hayatını kaybetti!

23.11.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Daha çok para kazanmak için futbolu bırakıp pornografik film sektörüne giren eski Crystal Palace futbolcusu Oliver Spedding, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Oliver Spedding 34 yaşında hayatını kaybetti. Oliver Spedding’in ölüm haberini yine eski kulüplerinden biri olan Croydon duyurdu.

"KULÜPTEKİ HERKES TARAFINDAN ÇOK ÖZLENECEK"

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Croydon, "Oliver birkaç dönem boyunca kulüpte oynadı ve takım için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan, çok sevilen bir kişiydi. Oliver, kulüpteki herkes tarafından çok özlenecek ” diyerek acı haberi duyurdu.

DAHA ÇOK PARA KAZANMAK İÇİN FUTBOLU BIRAKMIŞTI

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Kariyerinde daha çok para kazanabilmek için futbolu bırakarak pornografik film sektörüne atılan Oliver Spedding sonrasında pişman olmuştu. Futbolu bıraktıktan kısa süre açıklama yapan Oliver Spedding, “Crystal Palace’ta oynamaya devam etseydim daha çok para kazanabilirdim” demişti.

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