Futbolu bırakıyor mu? Eden Hazard ilk defa kendisi açıkladı

Real Madrid'den ayrılan Eden Hazard, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Belçikalı yıldız, "Kendimi hala profesyonel bir futbolcu olabilecek kapasitede hissediyorum ama aynı zamanda iki ya da üç yıldır dinleniyorum. Yine de biraz enerjim var" dedi.
Futbolu bırakıp bırakmayacağı konusuna cevap veren Hazard, "Dürüst olmak gerekirse henüz bilmiyorum. Karmaşık geçen üç yılın ardından herkes gibi ben de ailemle vakit geçirmek, tatile gitmek istiyorum. Son günlerde pek çok saçmalık okuduk" ifadelerini kullandı.
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