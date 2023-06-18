Futbolu bırakıyor mu? Eden Hazard ilk defa kendisi açıkladı

Real Madrid'den ayrılan Eden Hazard, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İKİ YA DA ÜÇ YILDIR DİNLENİYORUM"

Belçikalı yıldız, "Kendimi hala profesyonel bir futbolcu olabilecek kapasitede hissediyorum ama aynı zamanda iki ya da üç yıldır dinleniyorum. Yine de biraz enerjim var" dedi.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE HENÜZ BİLMİYORUM"

Futbolu bırakıp bırakmayacağı konusuna cevap veren Hazard, "Dürüst olmak gerekirse henüz bilmiyorum. Karmaşık geçen üç yılın ardından herkes gibi ben de ailemle vakit geçirmek, tatile gitmek istiyorum. Son günlerde pek çok saçmalık okuduk" ifadelerini kullandı.



