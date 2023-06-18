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  4. Futbolu bırakıyor mu? Eden Hazard ilk defa kendisi açıkladı

Futbolu bırakıyor mu? Eden Hazard ilk defa kendisi açıkladı

18.06.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Eden Hazard, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Hazard, henüz karar vermediğini ifade etti.

Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'den ayrılan Eden Hazard, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İKİ YA DA ÜÇ YILDIR DİNLENİYORUM"

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Belçikalı yıldız, "Kendimi hala profesyonel bir futbolcu olabilecek kapasitede hissediyorum ama aynı zamanda iki ya da üç yıldır dinleniyorum. Yine de biraz enerjim var" dedi.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE HENÜZ BİLMİYORUM"

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Futbolu bırakıp bırakmayacağı konusuna cevap veren Hazard, "Dürüst olmak gerekirse henüz bilmiyorum. Karmaşık geçen üç yılın ardından herkes gibi ben de ailemle vakit geçirmek, tatile gitmek istiyorum. Son günlerde pek çok saçmalık okuduk" ifadelerini kullandı.


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