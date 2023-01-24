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Futbolu geçen hafta bırakmıştı! Gareth Bale yeni işine çok çabuk sarıldı...

24.01.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktif futbol hayatını 33 yaşında bırakan Galli kanat oyuncusu Gareth Bale, golf turnuvasına katılacağını açıkladı. Futbol hayatı boyunca da zaman zaman golf oynayan ve otoriteler tarafından golf oynaması eleştirilen Bale, resmi olarak golf oyuncusu olacağını duyurdu.

Futbolu geçen hafta bırakmıştı! Gareth Bale yeni işine çok çabuk sarıldı...

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Galler Futbol Milli Takımı kaptanı Bale, profesyonel futbolu bıraktıktan sadece iki hafta sonra bir PGA Tour etkinliğinde oynayacağını duyurdu.

Şubat ayında California'daki AT&T Pebble Beach Pro-Am'da yarışacağını belirten 33 yaşındaki Bale, "Önümüzdeki ayın başında AT&T Pebble Beach Pro-Am'da oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum! Hadi başlayalım." ifadelerini kullandı.

REKOR KIRARAK TRANSFER OLMUŞTU

Gareth_Bale_Real_Madrid_2021-22

Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti.

Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.


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