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Futbolu yasa boğan ölüm! Kaleci Salim Al-Ashqar İsrail saldırısında hayatını kaybetti...

Filistin Futbol Federasyonu, Khadamat Khan Younis takımının 32 yaşındaki kalecisi Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Henüz 5 ay önce dünyaevine giren ve ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan kalecinin yürek burkan ölümü futbol dünyasını yasa boğarken, Şili ekibi Palestino'dan taziye ve adalet çağrısı geldi.

Futbolu yasa boğan ölüm! Kaleci Salim Al-Ashqar İsrail saldırısında hayatını kaybetti...
Emre Şen

Filistin futbolu, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sporcuların acısını yaşamaya devam ediyor. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, yerel lig ekiplerinden Khadamat Khan Younis takımının kalesini koruyan 32 yaşındaki Salim Al-Ashqar'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA

Filistin Futbol Federasyonu, tecrübeli file bekçisinin vefatını kamuoyuna duyururken saldırının failine dikkat çekti. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." ifadelerine yer verilerek yaşanan trajedinin boyutu gözler önüne serildi.

BABA OLMAYA HAZIRLANIYORDU

Futbolu yasa boğan ölüm! Kaleci Salim Al-Ashqar İsrail saldırısında hayatını kaybetti... 1

32 yaşındaki tecrübeli kalecinin ölümünün ardındaki kahreden detaylar da ortaya çıktı. Hayatını futbola adayan Salim Al-Ashqar'ın, henüz 5 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Yakın zamanda ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ve baba olma heyecanı yaşayan genç sporcunun vefatı, ailesini ve Filistin futbol camiasını derin bir yasa boğdu.

ŞİLİ EKİBİ PALESTINO'DAN TAZİYE VE İSYAN

Futbolu yasa boğan ölüm! Kaleci Salim Al-Ashqar İsrail saldırısında hayatını kaybetti... 2

Filistinli kalecinin trajik ölümü, okyanus ötesinde de yankı buldu. Kökleri Filistinli göçmenlere dayanan Şili Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Club Deportivo Palestino, Al-Ashqar'ın vefatı dolayısıyla resmi bir taziye mesajı yayımladı.

Kulübün yayımladığı mesajda yaşananlara tepki gösterilerek şu ifadelere yer verildi:

"32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail savaş
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