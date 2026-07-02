Futbolu yasa boğan ölüm! Kaleci Salim Al-Ashqar İsrail saldırısında hayatını kaybetti...

Filistin futbolu, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sporcuların acısını yaşamaya devam ediyor. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, yerel lig ekiplerinden Khadamat Khan Younis takımının kalesini koruyan 32 yaşındaki Salim Al-Ashqar'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA

Filistin Futbol Federasyonu, tecrübeli file bekçisinin vefatını kamuoyuna duyururken saldırının failine dikkat çekti. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." ifadelerine yer verilerek yaşanan trajedinin boyutu gözler önüne serildi.

BABA OLMAYA HAZIRLANIYORDU

32 yaşındaki tecrübeli kalecinin ölümünün ardındaki kahreden detaylar da ortaya çıktı. Hayatını futbola adayan Salim Al-Ashqar'ın, henüz 5 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Yakın zamanda ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ve baba olma heyecanı yaşayan genç sporcunun vefatı, ailesini ve Filistin futbol camiasını derin bir yasa boğdu.

ŞİLİ EKİBİ PALESTINO'DAN TAZİYE VE İSYAN

Filistinli kalecinin trajik ölümü, okyanus ötesinde de yankı buldu. Kökleri Filistinli göçmenlere dayanan Şili Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Club Deportivo Palestino, Al-Ashqar'ın vefatı dolayısıyla resmi bir taziye mesajı yayımladı.

Kulübün yayımladığı mesajda yaşananlara tepki gösterilerek şu ifadelere yer verildi:

"32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz."