G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha

Galatasaray'ın Süper Lig'den yapmayı düşündüğü tek takviye Aytaç Kara değil. Galatasaray'ın gündeminde Hasan Hüseyin Acar da var.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la yolları ayrılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı da gündemine aldı.

Bonservisi elinde bulunan ve orta alanda birçok pozisyonda görev yapabilen Hasan Hüseyin'le yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanması halinde, bu transferin de gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.



