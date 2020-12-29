SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha

G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.12.2020 10:44 | Son Güncelleme

Galatasaray, Kayserispor'la yolları ayrılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'a da kanca attı

G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha

Galatasaray'ın Süper Lig'den yapmayı düşündüğü tek takviye Aytaç Kara değil. Galatasaray'ın gündeminde Hasan Hüseyin Acar da var.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la yolları ayrılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı da gündemine aldı.

Bonservisi elinde bulunan ve orta alanda birçok pozisyonda görev yapabilen Hasan Hüseyin'le yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanması halinde, bu transferin de gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
G.Saray'dan Hagi'nin prensine kanca!G.Saray'dan Hagi'nin prensine kanca!
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor
Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor
MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim
MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Ronaldo'dan herkesi şaşırtan açıklama!
Ronaldo'dan herkesi şaşırtan açıklama!
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
F.Bahçe'den kiralık gitti, harikalar yaratıyor!
F.Bahçe'den kiralık gitti, harikalar yaratıyor!
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha
G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha
Galatasaray'dan Hagi'nin prensi Roberto Leonard Malaele'ye kanca
G.Saray'dan Hagi'nin prensine kanca!
Feghouli'nin durumu belli oldu
Son durumu belli oldu!
Salih Uçan'dan Galatasaray kararı
Anlaşma tamam! G.Saray'ı seçti...
Galatasaray'da dikkat çeken kare! Tarık Çamdal....
Galatasaray'a büyük sürpriz! Tarık Çamdal...
Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş iddia! ''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.