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G.Saray'da sarı kart gören Fernando, Benfica maçının rövanşında yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.02.2019 21:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fernando cezalı duruma düştü. Galatasaray'ın Benfica ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki ilk maçında sarı kart gören Fernando rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

G.Saray'da sarı kart gören Fernando, Benfica maçının rövanşında yok

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynanan Galatasaray-Benfica maçında sarı kart gören Fernando cezalı duruma düştü.

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde hızlı atağa çıkmak isteyen Benfica'da Cervi yerde kalınca hakem Gil Manzano faul kararı verdi. Hakeme sinirlenen Fernando topa sert bir şekilde vurunca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Ceza sınırında olan Fernando, Benfica ile deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

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Galatasaray fernando Benfica UEFA Avrupa Ligi

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