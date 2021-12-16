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G.Saray'dan Taylan Antalyalı'ya Atalanta kancası

16.12.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren Taylan Antalyalı'ya İtalyan ekiplerinden Atalanta nabız yoklamaya başladı.

G.Saray'dan Taylan Antalyalı'ya Atalanta kancası
Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Türkiye'de birçok oyuncuyu takip altına alan İtalya'nın Seri A ekiplerinden Atalanta'nın bir süredir Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Taylan Antalyalı'yı izlediği öğrenildi.

Sezon öncesi kulübe ilgi yazısı da gönderen ancak Galatasaray'ın satmayı düşünmediği Taylan Antalyalı konusunda devre arasında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

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G.SARAY'A TEKLİF YAPACAKLAR

Daha önce Gaziantep FK'nın genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ı da scoutlar tarafından mercek altına alan Atalanta'nın milli oyuncu için önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını tekrar çalma hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

GASPERINI TAKIMINDA İSTİYOR

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperi'nin de Taylan'ı takımda görmek istediğini rapor ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

BU SEZON 23 MAÇ

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 19'u ilk 11 olmak üzere 23 karşılaşmada görev aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Taylan Antalyalı
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