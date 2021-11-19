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G.Saray'ın istedi! Menajerinden açıklama

19.11.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın transferde Rumen futbolculara olan ilgisi bitmiyor. Sezon başında Olimpiu Morutan ve Aleksandru Cicaldau’yu renklerine katan sarı-kırmızılılar, bu ikilinin vatandaşı Dennis Man’ı da yakın takibe aldı.

G.Saray'ın istedi! Menajerinden açıklama

Parma'da oynayan ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Rumen futbolcu Dennis Man konusunda menajeri Gigi Becali konuştu.

TERİM DOĞRULADI

Parmalı futboluyu beğendiğini dile getiren Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Kulübü vermedi, istemedi. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu” ifadelerini kullanmıştı.

BECALI ARACI OLDU

Gerek Türk gerekse yabancı basında yer alan haberlere göre, Galatasaray’ın listesinde olan genç yıldız için resmi girişimler yapıldı. Konu ile ilgili Romanya basınına konuşan futbolcunun menajeri Gigi Becali ise, bu transfer için sarı-kırmızılılara aracı olduğunu açıkladı.

"G.SARAY NABIZ YOKLADI"

Becali, Galatasaray’ın adını vermeden "Bir Türk takımının Dennis Man’a ilgisi vardı. Bana, oyuncuyu istediklerini söylediler. Onlara, Dennis'in fiyatının belli olduğunu ve Parma’nın sadece belirlediği rakama kendisini satacağını ifade ettim. Sonrasında Parma yetkilileriyle konuştum."

"TRANSFERİ ÇOK ZOR"

Bunun ardından tekrar Galatasaray ile iletişime geçtim ve Parma’nın taleplerini söyledim. Onlar da transferden vazgeçti. Dennis Man’ın 5 yıllık sözleşmesi var ve sadece bu takımı düşünüyor. Oyuncum, şu anda Parma ile Serie A'ya çıkmayı hedefliyor" diye konuştu.

HEM KANAT HEM 10 NUMARA

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu aynı zamanda 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu sezon Parma forması ile ligde 7 maçta 2 gollük bir performans sergileyen Rumen yetenek, kariyeri boyunca çıktığı 199 karşılaşmada ise 68 gol, 34 asist kaydetti. (Ajansspor)


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Galatasaray Futbol Kulübü
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