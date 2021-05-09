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G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye

09.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Galatasaray'a 3-1 kaybettiği maç sonrasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre Hanedar, Sergen Yalçın'a "Haydi Ganyan bayiye" diye seslendi bunun üzerine tecrübeli hoca da "Biz sizi böyle mi misafir ettik, terbiyesiz herifler" şeklinde cevap verdi.

G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye

Galatasaray'a 3-1 kaybeden lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı ve en yakın rakibiyle puan farkı 2'ye indi. Karşılaşmanın hemen ardından soyunma odası koridorlarında Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile Sergen Yalçın arasında tartışma yaşandı.

"HAYDİ GANYAN BAYİYE"

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Beyaz TV'nin iddiasına göre Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir dönem çok fazla at yarışı oynayarak gündeme gelmesine gönderme yaparak, "Haydi Ganyan bayiye git" diye seslendi. Bunun üzerine Sergen Yalçın'ın "Biz sizi böyle mi misafir ettik, terbiyesiz herifler" kelimelerini kullandığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray'ın maç sonu sosyal medya paylaşımında da At figürü dikkat çekti. Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın uzun yıllardır at yetiştiriciliği ve at yarışlarına ilgisi bulunuyor.


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
hocam bu çapsızlara inat şampiyon beşiktaş yazdırıcagız
TAKILMA HOCAM SEN ONLARA , ŞAMPİYONUZ ALLAH IN İZNİ İLE . OLAMAZSAK DAHİ YİNE DE BU KISITLI İMKANLARLA BİZE YAŞATTIĞIN MUTLULUKLAR SEVİNÇLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ .
yöneticileri yine ağladı hakem diye.

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