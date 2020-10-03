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Gabriel Margarit: Mağlup olmadığımız için mutluyuz

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.10.2020 08:08 | Son Güncelleme

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Mağlup olmadığımız için mutluyuz" dedi.

Gabriel Margarit: Mağlup olmadığımız için mutluyuz

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu karşılaşmadan mağlup olmadan ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Margarit, zor bir maç oynadıklarını ve son dakikalarda beraberlik golünü buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, "Bizim için bu maç çok güzel geçti. Fenerbahçe maçından beri evimizde maç kaybetmedik. Son iki maçta Galatasaray maçı dışında maç kaybetmedik. Sumudica hocamızın sistem değişikliği sonrası oyuna geri döndük. Golü bulduk ve bir puanı aldık. Bir puan için mutluyuz. Mağlup olmamak da bizim için önemli. Kırmız kart pozisyonunda hocamız sadece pozisyonun penaltı olduğunu söyledi ve bu tepki üzerine kırmızı kart gördü. Bence çok basit bir kırmızı karttı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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