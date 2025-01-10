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Gabriel Sara'dan Galatasaray'a kötü haber! Sakatlığı açıklandı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.01.2025 18:50
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Galatasaray, Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kaldığı mücadelede sakatlanan Gabriel Sara'nın durumuna dair bir açıklama yaptı.

Gabriel Sara'dan Galatasaray'a kötü haber! Sakatlığı açıklandı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider konumda yer alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede sarı - kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı atarken, turuncu-lacivertlilerin golleri Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek'ten geldi.

GALATASARAY DUYURDU

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Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı Gabriel Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini sarı - kırmızılı kulüp açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası galatasaray
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