Gabriel Sara'ya şimdi de dünya devi talip oldu!

Galatasaray'ın orta sahadaki maestosu Gabriel Sara, yaklaşan yaz transfer dönemi öncesinde Avrupa pazarının en büyük gözdelerinden biri haline geldi.

JUVENTUS DA YARIŞA DAHİL OLDU

Daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinin ve İtalya'dan Napoli'nin (takas iddialarıyla) yakından ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için çok güçlü bir talip daha ortaya çıktı. Çizme basınında ve Avrupa spor kulislerinde dolaşan son bilgilere göre; İtalyan devi Juventus da Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için resmen devreye girdi ve oyuncunun durumunu yakından takibe aldı.

YÖNETİMİN BEKLENTİSİ: 35 MİLYON EURO

Avrupa devlerinin sıraya girdiği Sambacı için Galatasaray yönetiminin tavrı ise son derece net. Sarı-kırmızılı idarecilerin, takımın en kilit isimlerinden biri olan Sara için kapıyı 35 milyon Euro'dan açacağı ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı biliniyor.

Dünyaca ünlü veri sitesi Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 27 milyon Euro seviyesinde olan 25 yaşındaki yıldızın, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performansla değerini daha da katladığı ifade ediliyor.