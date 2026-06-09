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Gabriel Sara'ya şimdi de dünya devi talip oldu!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara için İngiliz ekipleri ve Napoli'nin ardından Juventus da devreye girdi. İstenen rakam belli oldu!

Gabriel Sara'ya şimdi de dünya devi talip oldu!
Emre Şen
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın orta sahadaki maestosu Gabriel Sara, yaklaşan yaz transfer dönemi öncesinde Avrupa pazarının en büyük gözdelerinden biri haline geldi.

JUVENTUS DA YARIŞA DAHİL OLDU

Gabriel Sara ya şimdi de dünya devi talip oldu! 1

Daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinin ve İtalya'dan Napoli'nin (takas iddialarıyla) yakından ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için çok güçlü bir talip daha ortaya çıktı. Çizme basınında ve Avrupa spor kulislerinde dolaşan son bilgilere göre; İtalyan devi Juventus da Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için resmen devreye girdi ve oyuncunun durumunu yakından takibe aldı.

YÖNETİMİN BEKLENTİSİ: 35 MİLYON EURO

Gabriel Sara ya şimdi de dünya devi talip oldu! 2

Avrupa devlerinin sıraya girdiği Sambacı için Galatasaray yönetiminin tavrı ise son derece net. Sarı-kırmızılı idarecilerin, takımın en kilit isimlerinden biri olan Sara için kapıyı 35 milyon Euro'dan açacağı ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı biliniyor.

Dünyaca ünlü veri sitesi Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 27 milyon Euro seviyesinde olan 25 yaşındaki yıldızın, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performansla değerini daha da katladığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Gabriel Sara
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