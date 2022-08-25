Gaddar eş anlamlısı nedir? Gaddarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gaddar, Türkçede de kendisine yer edinmiş, oldukça bilinen Arapça kökenli bir kelimedir. Çok uzun yıllar boyunca dilimizde yer ettiği için aynı anlama gelen başka kelimeler de türemiştir. Gaddar eş anlamlısı olan bir çok alternatif kelime vardır. Bu kelimelerin başında "acımasız" kelimesi gelmektedir.

Dilimize Arapçadan geçen kelimelerden birisidir. Arapçada "ġdr" kökünden ġaddār kelimesi türemiştir. “Haksızlık” ve “zulüm” anlamlarına gelir. Gaddar, dilimizde ilk başta 12. yüzyılda "gadir" olarak geçmiştir. Daha sonra 14. yüzyılda bir tercüme eserde "gaddar" olarak geçmiş ve günümüze kadar böyle gelmiştir. Ancak bu kelime artık günlük hayatta pek fazla kullanılmaktadır.

Katı yürekli, başkasına haksızlık eden, kaba kuvvetten çekinmeyen, acıması olmayan kimseleri tanımlamak için kullanılan gaddar kelimesi, olumsuz bir anlam taşır.

Gaddarın eş anlamlısı nedir?

Türkçede, genelde katı ve dediğim dedik kişiler için kullanılan gaddar kelimesinin eş anlamı olarak acımasız ve merhametsiz kelimeleri örnek verilebilir. Gaddar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük için cani demek de mümkündür. Bu kelime de en az gaddar ya da acımasız kelimeleri kadar sık kullanılmaktadır. Gaddar eş anlamlısı bir diğer sözcük ise katı yüreklidir. Gaddar kelimesinin eş anlamlı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

Acımasız

Merhametsiz

Cani

Katı yürekli

İnsafsız

Gaddarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gaddarın eş anlamlıları ile örnek cümleler için şu cümleleri örnek verebiliriz:

Bu kadar gaddar biri olabileceği kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi.

Maalesef ne kadar cani insanlarla bir arada yaşadığımızı bugün akşam haberlerini izlerken bir kez daha fark ettim.

Kedilerin merhametsiz hayvanlar olduğuna inanmayı, bir kedi sahiplenip onun bana ne kadar merhametli yaklaştığını gördüğümde bırakmıştım.

Hayatımda gördüğüm en acımasız insanlardan biri, ilkokuldaki sıra arkadaşımdı.

Günümüzde katı yürekli insanlara denk gelmek o kadar kolay ki!

Sabah ters tarafından kalkmış olacak ki tüm gün boyunca hepimize kök söktürmekten gocunmayacak kadar insafsızdı.



