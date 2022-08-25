Gaflet eş anlamlısı nedir? Gafletin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gaflet kelimesi yüzyıllardır dilimizde olan bir kelime olsa da güncelliğini yitirmiştir. Günümüzde herkesin kullanmadığı, daha çok eski eserlerde gördüğümüz bir kelimedir. Günümzde ise gaflet kelimesinin yerine aynı anlama gelen kelimeler kullanılıyor. Gaflet eş anlamlısı denildiğinde aklımıza ilk gelen kelime ise duyarsızlık kelimesidir.

Gaflet ne demek?

Arapça, ġfl [ġafla(t)] kökünden türeyen kelime, “habersiz olma” ve “boş bulunma” gibi anlamları karşılıyor. Bir şeye aymamak, bir şeyi fark etmemek anlamında kullanılan bir kelime.

Türkçeye ise bu kelime gaflet olarak geçmiştir. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılmaktadır. Bir anlık dalgınlıkla, fark edememe ile yanlış yapılan bir iş, dikkatsizlik hâli söz konusu olduğunda kullanılan bir sözcüktür.

Gafletin eş anlamlısı nedir?

Gaflet kelimesinin altında yatan anlam "yanlışlıkla unutmak, bilinçsizce unutmak"tır. Bu yüzden, bu anlamlara gelen sözcükleri gaflet kelimesinin eş anlamı olarak kullanabiliriz. Gaflet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük örnekleri, gafletle aynı anlamı taşıdığı için cümle içerisinde, gafletin yerine kullanabiliriz. Gaflet eş anlamlısı olarak şu kelimeleri söyleyebiliriz:

Duyarsızlık

Aymazlık

Dikkatsizlik

Gafillik

Dalgınlık

Boş bulunma

Aynı zamanda gaflet kelimesini, gaflet uykusu şeklinde kalıplaşmış sözcük olarak da görebiliriz.

Gafletin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gaflet kelimesi ve gafletin eş anlamlıları ile örnek cümleler olarak şu cümleleri örnek verebiliriz:

Çocuklar genç yaşta gaflete düşüp bir hata yaparak kopya çekmişler, cezalarını çektikten sonra affetmek doğru olur.

Bir anlık dikkatsizlikle yaptığın hareketin ne kadar büyük bir sonuç doğurduğunun farkındasın değil mi?

Çok yorgun olduğu için bir anlık dalgınlıkla düştü, açık elektrik kablosunu çıplak eliyle tutunca da neredeyse çarpılacaktı.

Bu kadar büyük bir duyarsızlıkla karşılaşmayı sanıyorum ki hiçbirimiz beklemiyorduk.

Boş bulunup arkadaşının sırrını ağzından kaçırıverdiği için kendisi de çok utandı ama iş işten geçmişti bile.

Yöneticilerin gafillikle geçen zamanları o görkemli imparatorluğun yıkılmasına neden oldu.

Gaflet uykusundan uyanır uyanmaz eminim ki o da çok güzel işler başaracak.



