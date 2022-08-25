Gaflet eş anlamlısı nedir? Gafletin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gaflet kelimesi yüzyıllardır dilimizde olan bir kelime olsa da güncelliğini yitirmiştir. Günümüzde herkesin kullanmadığı, daha çok eski eserlerde gördüğümüz bir kelimedir. Günümzde ise gaflet kelimesinin yerine aynı anlama gelen kelimeler kullanılıyor. Gaflet eş anlamlısı denildiğinde aklımıza ilk gelen kelime ise duyarsızlık kelimesidir.
Arapça, ġfl [ġafla(t)] kökünden türeyen kelime, “habersiz olma” ve “boş bulunma” gibi anlamları karşılıyor. Bir şeye aymamak, bir şeyi fark etmemek anlamında kullanılan bir kelime.
Türkçeye ise bu kelime gaflet olarak geçmiştir. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılmaktadır. Bir anlık dalgınlıkla, fark edememe ile yanlış yapılan bir iş, dikkatsizlik hâli söz konusu olduğunda kullanılan bir sözcüktür.
Gaflet kelimesinin altında yatan anlam "yanlışlıkla unutmak, bilinçsizce unutmak"tır. Bu yüzden, bu anlamlara gelen sözcükleri gaflet kelimesinin eş anlamı olarak kullanabiliriz. Gaflet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük örnekleri, gafletle aynı anlamı taşıdığı için cümle içerisinde, gafletin yerine kullanabiliriz. Gaflet eş anlamlısı olarak şu kelimeleri söyleyebiliriz:
Aynı zamanda gaflet kelimesini, gaflet uykusu şeklinde kalıplaşmış sözcük olarak da görebiliriz.
Gaflet kelimesi ve gafletin eş anlamlıları ile örnek cümleler olarak şu cümleleri örnek verebiliriz: