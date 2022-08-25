EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Gaflet eş anlamlısı nedir? Gafletin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gaflet eş anlamlısı nedir? Gafletin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.08.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Dilimize yerleşmiş bu kelimelerin bazen Türkçe karşılıkları ya da eş anlamlıları da bulunur. Gaflet de bu kelimelerden biridir. Peki, gafletin eş anlamlısı nedir?

Gaflet eş anlamlısı nedir? Gafletin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gaflet kelimesi yüzyıllardır dilimizde olan bir kelime olsa da güncelliğini yitirmiştir. Günümüzde herkesin kullanmadığı, daha çok eski eserlerde gördüğümüz bir kelimedir. Günümzde ise gaflet kelimesinin yerine aynı anlama gelen kelimeler kullanılıyor. Gaflet eş anlamlısı denildiğinde aklımıza ilk gelen kelime ise duyarsızlık kelimesidir.

Gaflet ne demek?

Arapça, ġfl [ġafla(t)] kökünden türeyen kelime, “habersiz olma” ve “boş bulunma” gibi anlamları karşılıyor. Bir şeye aymamak, bir şeyi fark etmemek anlamında kullanılan bir kelime.

Türkçeye ise bu kelime gaflet olarak geçmiştir. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılmaktadır. Bir anlık dalgınlıkla, fark edememe ile yanlış yapılan bir iş, dikkatsizlik hâli söz konusu olduğunda kullanılan bir sözcüktür.

Galiba eş anlamlısı nedir? Galiba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerGaliba eş anlamlısı nedir? Galiba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gafletin eş anlamlısı nedir?

Gaflet kelimesinin altında yatan anlam "yanlışlıkla unutmak, bilinçsizce unutmak"tır. Bu yüzden, bu anlamlara gelen sözcükleri gaflet kelimesinin eş anlamı olarak kullanabiliriz. Gaflet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük örnekleri, gafletle aynı anlamı taşıdığı için cümle içerisinde, gafletin yerine kullanabiliriz. Gaflet eş anlamlısı olarak şu kelimeleri söyleyebiliriz:

  • Duyarsızlık
  • Aymazlık
  • Dikkatsizlik
  • Gafillik
  • Dalgınlık
  • Boş bulunma

Aynı zamanda gaflet kelimesini, gaflet uykusu şeklinde kalıplaşmış sözcük olarak da görebiliriz.

İddia eş anlamlısı nedir? İddianın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımİddia eş anlamlısı nedir? İddianın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gafletin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gaflet kelimesi ve gafletin eş anlamlıları ile örnek cümleler olarak şu cümleleri örnek verebiliriz:

  • Çocuklar genç yaşta gaflete düşüp bir hata yaparak kopya çekmişler, cezalarını çektikten sonra affetmek doğru olur.
  • Bir anlık dikkatsizlikle yaptığın hareketin ne kadar büyük bir sonuç doğurduğunun farkındasın değil mi?
  • Çok yorgun olduğu için bir anlık dalgınlıkla düştü, açık elektrik kablosunu çıplak eliyle tutunca da neredeyse çarpılacaktı.
  • Bu kadar büyük bir duyarsızlıkla karşılaşmayı sanıyorum ki hiçbirimiz beklemiyorduk.
  • Boş bulunup arkadaşının sırrını ağzından kaçırıverdiği için kendisi de çok utandı ama iş işten geçmişti bile.
  • Yöneticilerin gafillikle geçen zamanları o görkemli imparatorluğun yıkılmasına neden oldu.
  • Gaflet uykusundan uyanır uyanmaz eminim ki o da çok güzel işler başaracak.
İdare eş anlamlısı nedir? İdarenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımİdare eş anlamlısı nedir? İdarenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?
YKS ek tercihler ne zaman?YKS ek tercihler ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı nedir gaflet

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS EK TERCİH TARİHLERİ!

YKS EK TERCİH TARİHLERİ!

Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?

Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?

YKS TABAN PUANLARI 2022! 2.tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS TABAN PUANLARI 2022! 2.tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercihleri ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Çocuklarına ettiği işkenceler şoke etti! Zorla dışkısını...

Çocuklarına ettiği işkenceler şoke etti! Zorla dışkısını...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.