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Gayesiz eş anlamlısı nedir? Gayesizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin kelime dağarcığına sahip bir dildir. Farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiştir. Her bir kelimenin birden fazla anlamı vardır. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Gayesiz kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Amacı olmayan anlamına gelir. Gayesiz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gayesiz eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gayesiz eş anlamlısı nedir? Gayesizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimize farklı dillerden gelen birçok kelime vardır. Bu kelimeler bazı ekler alarak, dönüşerek ya da bazı harfleri değişikliğe uğrayarak dilimize yerleşebilir. Gayesiz kelimesi de böyle bir kelimedir.

Arapçadan dilimize gelen gaye kelimesinin olumsuz halidir. Amacı olmayan kişiler için sıkça kullanılan bir ifadedir. Sadece kişiler için değil durumlar için de kullanılır. Sıfat ve zarf türünde birden fazla tanımı ve anlamı vardır.

Herhangi bir amacı, hedefi, gayesi olmayan kişilerden bahsederken gayesiz ifadesi kullanılabilir. Ancak aynı kelime sebep belirtilmemiş, herhangi bir sonuca ulaşma amacı taşımayan eylemler için de tercih edilebilir.

Gayesiz kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, gayesiz kelimesi için biri zarf diğeri sıfat türünde olan iki farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Sıfat olarak: Amacı olmayan.
  • Zarf olarak: Herhangi bir amaç olmadan.

Örnek cümle şu şekildedir:

"Hayvanlar gibi gayesiz, teşkilatsız, medeniyetsiz yaşayamayız. (Ömer Seyfettin)"

Gayesiz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Amaçsız, hedefsiz, plansız kelimeleri gayesiz eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır. Hangi anlamında kullanıldığı yer aldığı cümlenin bütününe bakarak anlaşılabilir.

Gayesizin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede o kelime cümlede hangi sebeple yer alıyorsa o anlama karşılık gelen eş anlamlı kelime doğru olarak seçilebilir.

Gayesizin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Hayatın boyunca böyle amaçsız, işsiz güçsüz, plansız günlük işlerde çalışarak yaşayamazsın ki!
  • Eğer oraya gideceksen bunun bir nedeni, bir amacı olmalı! Öyle elini kolunu sallayarak gidemezsin!


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