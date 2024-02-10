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Gaddar’ın Aydan’ı Sümeyye Aydoğan’ın ağlama sahnesi sosyal medyanın diline düştü! 'En kötü performans'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 13:19 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Gaddar dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Sümeyye Aydoğan oyunculuğuyla eleştirilerin hedefi oldu. Aydoğan dizisinin son bölümündeki ağlama sahnesiyle sosyal medyanın diline düştü.

Gaddar’ın Aydan’ı Sümeyye Aydoğan’ın ağlama sahnesi sosyal medyanın diline düştü! 'En kötü performans'

Sadakatsiz, Taçsız Prenses, Duy Beni, Magarsus ve Dönence gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, şimdilerde FOX TV'de yayın hayatına başlayan Gaddar dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

gaadar

Dizide Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Sümeyye Aydoğan’ın oyunculuğu eleştirilmeye başlandı.

sahne 11

Gaddar’ın son bölümüne Sümeyye Aydoğan’ın ağlama sahnesi damga vurdu.

sahne 22

Ünlü oyuncunun bankta titreyerek ağladığı anlardaki performansı hiç beğenilmedi.

sahne 44

Aydoğan için 'Gülüyor mu ağlıyor mu belli değil', 'Yönetmen uyarmıyor mu?', 'Son zamanların en kötü performansı' gibi yorumlar yapıldı.

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Çağatay Ulusoy sümeyye aydoğan GADDAR
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