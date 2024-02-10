Gaddar’ın Aydan’ı Sümeyye Aydoğan’ın ağlama sahnesi sosyal medyanın diline düştü! 'En kötü performans'

Sadakatsiz, Taçsız Prenses, Duy Beni, Magarsus ve Dönence gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, şimdilerde FOX TV'de yayın hayatına başlayan Gaddar dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Dizide Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Sümeyye Aydoğan’ın oyunculuğu eleştirilmeye başlandı.

Gaddar’ın son bölümüne Sümeyye Aydoğan’ın ağlama sahnesi damga vurdu.

Ünlü oyuncunun bankta titreyerek ağladığı anlardaki performansı hiç beğenilmedi.

Aydoğan için 'Gülüyor mu ağlıyor mu belli değil', 'Yönetmen uyarmıyor mu?', 'Son zamanların en kötü performansı' gibi yorumlar yapıldı.





