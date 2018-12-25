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Gal Gadot çok heyecanlı

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SİNEMA TV  | 25.12.2018 08:34 | Son Güncelleme

İsrailli güzel Gal Gadot’un başrolünü üstlendiği Wonder Woman’ın devam filmi Wonder Woman 1984’ün çekimleri tamamlandı. Film, 2020’de vizyona girecek.

DC’nin en beğenilen karakterlerinden biri olan ve gişede inanılmaz başarılara imza atan Gal Gadot’un başrolünü üstlendiği Wonder Woman’ın devam serisinin çekimleri tamamlandı. Wonder Woman 1984 filminin çekimlerinin tamamlanması haberini Gal Gadot, Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gal Gadot çok heyecanlı

DC Sinematik evreninin en beğenilen filmlerinden biri olan Wonder Woman’ın devam filminin çekimlerinin tamamlandığını ünlü oyuncu, “Başardık. Yeniden!” sözleriyle müjdeledi.
Gadot, “Her ne kadar Wonder Woman’ın ilk çekimleri harika olsa da bu seferki daha farklı ve benzersizdi. Üç farklı ülkede dört farklı yerde çekim gerçekleştirdik. Her gün sete gelen ve bu filme kendini adayan neredeyse 1000 kişilik ekiple gurur duyuyorum. Bu iş için daha iyi çalışma arkadaşları isteyemezdim. Patty Jenkins ile yönetmenim olarak çalıştığım için çok şanslıyım” dedi.
Daha önce Wonder Woman 2’nin ertelendiği, 1 Kasım 2019’da vizyona girmesi beklenirken 5 Haziran 2020’ye ertelendiği açıklanmıştı.
Gadot da kamera arkası fotoğraflarıyla yaptığı Instagram paylaşımında, “Çok mutlu ve heyecanlıyım, 2020’yi bekleyemiyorum” notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Gal Gadot Wonder Woman Wonder Woman 1984

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