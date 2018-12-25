Gal Gadot çok heyecanlı

Gadot, “Her ne kadar Wonder Woman’ın ilk çekimleri harika olsa da bu seferki daha farklı ve benzersizdi. Üç farklı ülkede dört farklı yerde çekim gerçekleştirdik. Her gün sete gelen ve bu filme kendini adayan neredeyse 1000 kişilik ekiple gurur duyuyorum. Bu iş için daha iyi çalışma arkadaşları isteyemezdim. Patty Jenkins ile yönetmenim olarak çalıştığım için çok şanslıyım” dedi.