Gala Caldirola: Bebek emziremiyorum

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan ve ülkesi Şili'ye transfer olacağı iddia edilen Mauricio Isla hakkında eşi Gala Caldirola'dan açıklama geldi. Şili basınına konuşan Gala Caldirola, ''Şu anda Isla'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bir süre daha Avrupa'da kalmayı düşünüyoruz'' sözlerini kullandı.

Türkiye'deki hayat hakkında da konuşan Şilili model, ''İstanbul, çok büyük olmasına rağmen gayet güzel bir şehir. Bir yerden bir yere gitmek çok zamanınızı alıyor. Tek sıkıntımız bebeği emzirmek oluyor. Tamamen rahat bir şekilde bebeğimi emziremiyorum çünkü Türkiye, kadınların vücudunun görünmesi bakımından biraz hassas. Ama genel olarak Türkiye'de iyi bir hayatımız var ve kendimizi iyi hissediyoruz'' şeklinde konuştu.

Mauricio Isla & Gala Caldirola çifti İstanbul'da doğan bebeklerine Luz Elif ismini vermişti. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra da birçok paylaşım yapan Gala Caldirola, şimdiden taraftarların ilgisini çekmeyi başardı.

