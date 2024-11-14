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Galatarasay taraftarını kızdıracak hamle! L-Gante Fenerbahçe formasıyla bir programa katıldı: 'Türkiye'de konser vereceğim'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.11.2024 20:30
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Icardi'den ayrılan Wanda Nara tepkilerin odağı olmaya devam ederken sosyal medya hesabından yeni sevgilisi L-Gante ile paylaşımlarına devam ediyor. Galatasaray taraftarının radarında yer alan L-Gante'den sarı kırmızılıları kızdıracak bir paylaşım geldi. 5 yıldızlı Fenerbahçe forması ile bir programa konuk olan L-Gante, yakın zamanda Türkiye'de konser vereceğini açıkladı.

Galatarasay taraftarını kızdıracak hamle! L-Gante Fenerbahçe formasıyla bir programa katıldı: 'Türkiye'de konser vereceğim'

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi’den ayrılan Wanda Nara, yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile öpüştüğü videoyu canlı yayında paylaşmıştı. Arjantinli rapçi L-Gante ile Wanda’nın dudak dudağa görüntülerini gören Nara'nın eşi Icardi yüzüğü çıkarıp atmıştı.

Mauro Icardi ardından sakatlandı, sahalara veda etti. Onun sakatlanma görüntüleriyle eş zamanlı olarak Wanda rapçi sevgilisiyle yeni paylaşım yaptı.

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L-Gante'nin açtığı yayınında 'En Büyük Fenerbahçe' dediği görülmüştü. Bu, Cimbom taraftarını kızdırmıştı.

TÜRKİYE'DE KONSER VERECEK

Bu kez de hem Icardi'ye hem Galatasaraylılara bir darbe daha geldi.

Ünlü rapçi katıldığı bir programa sarı lacivertli forma ile çıktı. Fener formasıyla yayına katılan rapçi, Türkiye'de konser vereceğini söyledi.

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Wanda Nara galatasaray icardi taraftar
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