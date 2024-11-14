Galatarasay taraftarını kızdıracak hamle! L-Gante Fenerbahçe formasıyla bir programa katıldı: 'Türkiye'de konser vereceğim'

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi’den ayrılan Wanda Nara, yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile öpüştüğü videoyu canlı yayında paylaşmıştı. Arjantinli rapçi L-Gante ile Wanda’nın dudak dudağa görüntülerini gören Nara'nın eşi Icardi yüzüğü çıkarıp atmıştı.

Mauro Icardi ardından sakatlandı, sahalara veda etti. Onun sakatlanma görüntüleriyle eş zamanlı olarak Wanda rapçi sevgilisiyle yeni paylaşım yaptı.

L-Gante'nin açtığı yayınında 'En Büyük Fenerbahçe' dediği görülmüştü. Bu, Cimbom taraftarını kızdırmıştı.

TÜRKİYE'DE KONSER VERECEK

Bu kez de hem Icardi'ye hem Galatasaraylılara bir darbe daha geldi.

Ünlü rapçi katıldığı bir programa sarı lacivertli forma ile çıktı. Fener formasıyla yayına katılan rapçi, Türkiye'de konser vereceğini söyledi.